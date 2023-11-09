https://ria.ru/20231109/yakutsk-1908349804.html

Греф посетил в Якутске единственный на Дальнем Востоке креативный кластер

Греф посетил в Якутске единственный на Дальнем Востоке креативный кластер - РИА Новости, 09.11.2023

Греф посетил в Якутске единственный на Дальнем Востоке креативный кластер

Глава Сбербанка Герман Греф посетил в Якутске единственный на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда", Сбер и региональное правительство намерены... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:20

2023-11-09T11:20

2023-11-09T11:21

республика саха (якутия)

экономика

дальний восток

якутск

россия

герман греф

айсен николаев

сбербанк россии

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ЯКУТСК, 9 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф посетил в Якутске единственный на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда", Сбер и региональное правительство намерены сотрудничать для развития креативных индустрий и помощи талантливой молодежи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее в Якутске открылся первый на Дальнем Востоке образовательный кампус "Школа 21". Проект реализуется Сбером с региональными властями. "Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетил единственный на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда". В сопровождении главы Якутии Айсена Николаева он ознакомился с продуктами творческой индустрии и пообщался с резидентами кластера", - информирует пресс-служба. Руководителю Сбера продемонстрировали отечественный кинопроектор и цифровую платформу "Экстра Синема", разработку якутской игры "ALAAS Cold Farm", также проекты "Кындыкан", студии "Сулусчан" по созданию графического романа и анимационного фильма "Красный шаман", студии "Тундра" - серию короткометражных мультфильмов, СЭЙБИЭМ бренд "КИЭРГЭ", креативного агентства "KUUN art" АГИКИ, с работой XR-студии, студий цветокоррекции и звука, где создают фильмы. "Сегодня я увидел потрясающих ребят... Здесь работают очень талантливые люди, специалисты международного уровня, и мы всячески будем им помогать. Сегодня мы с главой республики обсудили целый ряд направлений сотрудничества – это то, что будет востребовано в будущем", - сказал Греф. По словам главы республики, "Квартал труда" уже стал точкой притяжения горожан и молодежи, площадкой для разработки новых креативных проектов бизнеса. "В создании креативного кластера в Якутске использовались средства президентской дальневосточной субсидии, открылся он чуть менее года назад. Но за это время его резидентами реализовано уже немало достойных творческих идей, которые сегодня могли оценить руководители крупнейшей финансовой и инновационной компании России. Для резидентов "Квартала труда" действует льготный режим территорий опережающего развития и, рассчитываю, откроются дополнительные возможности для инвестирования в свои проекты", - рассказал Николаев. Якутия является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют технопарк "Якутия", ИТ-парк, венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.

https://ria.ru/20231109/yakutiya-1908346567.html

https://ria.ru/20231030/yakutiya-1906217902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, якутск, россия, герман греф, айсен николаев, сбербанк россии, сбер