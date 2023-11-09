В Якутии открылся первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21"
В Якутии открылась "Школа 21", где жителей республики обучат программированию
© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)В Якутии открылся первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 9 ноя - РИА Новости. В Якутии открылся первый на Дальнем Востоке кампус "Школы 21", где жителей республики обучат программированию, передает корреспондент агентства.
Проект "Школа 21" в городе Якутске реализуется Сбером в партнёрстве с правительством Республики Саха (Якутия). Образовательная площадка поможет жителям бесплатно получить качественное образование в ИТ-сфере.
"За пять лет мы сделали огромный прорыв и сегодня открываем наш шестой кампус – первый на Дальнем Востоке. Думаю, что через 5-7 лет якутские выпускники новой школы "Школа 21" будут делать будущее не только Якутии, но и всей страны", - отметил на торжественном открытии глава Сбера Герман Греф.
Площадь кампуса в городе Якутске составляет 1900 квадратных метров. В здании установлено современное оборудование, организованы удобные зоны для обучения и отдыха. По словам организаторов, на сегодня от желающих обучиться в "Школе 21" в Якутии поступило уже более 4 тысяч заявок. Для более чем 50% человек это первый опыт программирования. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером.
Глава региона Айсен Николаев поблагодарил Грефа. "В Якутии осознанно сделали ставку на высокие технологии, что требует развитие человеческого капитала. Безусловно, те кадры, которые здесь пройдут обучение, будут востребованы, причем не только в ИТ-компаниях, но и в других направлениях: от госуправления до горнодобывающих производств", - подчеркнул он.