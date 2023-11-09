https://ria.ru/20231109/vzyatka-1908462003.html

Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке

Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке - РИА Новости, 09.11.2023

Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке

Суд в Ростовской области санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:16

2023-11-09T17:16

2023-11-09T17:17

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Постановлением Зерноградского районного суда Ростовской области от 9 ноября 2023 удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Кагальницкого района Сидорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказал он. Представитель суда уточнил, что Сидоров заключен под стражу на два месяца, по 7 января 2024 года. Как сообщало УФСБ России по Ростовской области, оперативники задокументировали получение Сидоровым взятки от предпринимателя в 176 тысяч рублей "за осуществление общего покровительства". Чиновника задержали на рабочем месте. Кроме того, у следствия есть информация о других коррупционных эпизодах, к которой может быть причастен задержанный.

https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия