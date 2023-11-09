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Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке - РИА Новости, 09.11.2023
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17:16 09.11.2023 (обновлено: 17:17 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vzyatka-1908462003.html
Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке
Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке - РИА Новости, 09.11.2023
Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке
Суд в Ростовской области санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:16
2023-11-09T17:17
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Постановлением Зерноградского районного суда Ростовской области от 9 ноября 2023 удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Кагальницкого района Сидорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказал он. Представитель суда уточнил, что Сидоров заключен под стражу на два месяца, по 7 января 2024 года. Как сообщало УФСБ России по Ростовской области, оперативники задокументировали получение Сидоровым взятки от предпринимателя в 176 тысяч рублей "за осуществление общего покровительства". Чиновника задержали на рабочем месте. Кроме того, у следствия есть информация о других коррупционных эпизодах, к которой может быть причастен задержанный.
https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке

Глава администрации Кагальницкого района попал в СИЗО по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Постановлением Зерноградского районного суда Ростовской области от 9 ноября 2023 удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Кагальницкого района Сидорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказал он.
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Представитель суда уточнил, что Сидоров заключен под стражу на два месяца, по 7 января 2024 года.
Как сообщало УФСБ России по Ростовской области, оперативники задокументировали получение Сидоровым взятки от предпринимателя в 176 тысяч рублей "за осуществление общего покровительства". Чиновника задержали на рабочем месте. Кроме того, у следствия есть информация о других коррупционных эпизодах, к которой может быть причастен задержанный.
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