В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве

2023-11-09T08:00

2023-11-09T08:00

2023-11-09T08:16

"Сумел бы этот человек свергнуть Путина?" — раздумчиво вопрошает читателей влиятельная американская газета The Washington Post. Статью украшает физиономия Ильи Пономарева* — террориста, экстремиста, предателя родины, который бегает по заграницам, скрываясь от российского правосудия.Как следует из статьи политобозревателя Дэвида Игнатиуса, гражданин Пономарев* постоянно рассказывает в вашингтонских кабинетах о своем плане военного переворота в России и сравнивает себя — вы будете смеяться — с генералом де Голлем.Беглый мошенник внушает американцам, что его "Легион "Свобода России"**, базирующийся на Украине, насчитывает уже 1600 человек. Набрав волонтеров в России (по его словам, он принимает по 40 человек в месяц), "он надеется создать группировку, которая пойдет маршем на Москву подобно тому, как это сделала в июне группировка Евгения Пригожина".Трудно поверить в осуществимость такого экзотического плана, не правда ли? Даже у крайне далеких от России людей могут возникнуть сомнения в том, что дюжина городских сумасшедших сумеет, закидав Кремль стаканчиками с тыквенным латте, осуществить военный переворот и свергнуть Путина.Однако Пономарев* настаивает, что его военные триумфы значительны. Репетицией своего наступления на Россию он считает полет украинского беспилотника над Кремлем и поджоги релейных шкафов на железных дорогах, а также хвастается своей ролью в организации терактов в России — убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина.The Washington Post напоминает, что у доморощенного де Голля уже есть целый парламент — так называется эмигрантский междусобойчик, на котором они делят портфели и вырабатывают для нас законы. Вы не поверите, но они там уже состряпали для "послепутинской" России целую "конституцию". В ней разрешается свободное владение оружием и отменяется статья о равенстве перед законом мужчин и женщин.Накал бреда, конечно, впечатляет, однако зачем перепечатывать во влиятельной газете излияния очередного Наполеона из палаты № 6? Мы же понимаем, что без позволения своих американских хозяев Пономарев* не смел бы и рта открыть. Так какой сигнал посылает Москве Вашингтон?Для начала — нас банально запугивают. У США действительно огромный опыт организации переворотов и уничтожения законных правительств по всему свету. Едва ли не каждый год они кого-нибудь свергают. Хорошо, что наконец игра пошла в открытую и Белый дом уже не пытается маскировать путчи под цветные революции. Изрядно надоело уже это лицемерие про "революции роз", "революции тюльпанов". Давайте будем называть вещи своими именами.Не всегда, правда, перевороты удаются. В Венесуэле так и не сыграл Гуайдо, назначенный Вашингтоном на роль лидера нации. Потом не задалось с переворотом в Белоруссии. Но, видно, американцам пока не надоело скакать по граблям.Удивляет цинизм, с каким Вашингтон обвиняет Россию в том, что она не идет на мирные переговоры с Киевом. При этом понятно, что переговариваться предстоит не с руководством бывшей УССР, а с его заокеанскими хозяевами. Но о чем говорить с хозяевами, если они то ядерную бомбу грозят на Москву сбросить, то науськивают эмигрантов на какие-то бредовые восстания против Кремля?Понимая обоснованность этих претензий, в Вашингтоне встают в излюбленную позу "я не такая, я жду трамвая". По версии The Washington Post, все идеи Пономарева* — это чисто личная его инициатива. Игнатиус пишет, что беглеца опекают украинские спецслужбы, а вот США к его терактам не имеют никакого отношения, да еще "предостерегают" своих ручных террористов. Лично Игнатиус не одобряет и план военного переворота.Извините, конечно, но позвольте вам не поверить. Мы видим полную подконтрольность нашей эмиграции американским структурам. Понятно, что без одобрения на самом верху ни эта статья не вышла бы в свет, ни сам Пономарев* не осмелился бы рот раскрывать.Зачем Вашингтону нужен путч в России, объяснять не приходится. Именно сейчас бывший мировой гегемон терпит болезненное и унизительное поражение на Украине. Не вышло ровным счетом ничего из его задумок. Россия цела-целехонька, ее армия, обогащенная новым опытом, стала сильнее прежнего, российский ВПК мотивирован и загружен госзаказами, экономика страны работает как часы. Страну не удалось раскачать на протесты или хоть на какую-то минимальную протестную активность.Пора Байдену выходить с белым флагом, но такое унижение смерти подобно. Оно уничтожит и имидж США на мировой арене и любые шансы Демпартии на Белый дом в 2024-м.Из-за Украины режим Джо Байдена висит на волоске. Именно ему и Демпартии кровь из носу необходимо какое-то чудо, которое привело бы к обрушению России. Ну вот и приходится хвататься за то, что подвернется. Каспарова* и Ходорковского*, видно, уже совсем списали со счетов, а тут относительно новое (хотя и небритое) лицо Пономарева*. Ага, давайте слепим из него нового де Голля."Для смены режима нужны три вещи: преданные вооруженные силы, местные элиты, которые в текущем положении потеряли надежду, и альтернативное правительство. <...> Пономарев* говорит, что работает по всем трем направлениям", — дарит лучик надежды Белому дому The Washington Post.На самом деле очень давно в России не было такого единства народа, армии и элит. СВО многое позволила нам переосмыслить. Выступление Пригожина наглядно показало, по краю какой пропасти мы сумели пройти. Никакие повторения этого невозможны хотя бы потому, что мы видим, каким подарком стало бы нашим стратегическим врагам любое неустройство в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Террористическая организация, запрещенная в России.

2023

