https://ria.ru/20231109/vodosnabzhenie-1908336717.html
Липецкие села обеспечат качественным водоснабжением
Липецкие села обеспечат качественным водоснабжением - РИА Новости, 09.11.2023
Липецкие села обеспечат качественным водоснабжением
Почти 25 километров новых труб проложат в селах Косыревка и Кулешовка Липецкого района в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:45
2023-11-09T10:45
2023-11-09T10:45
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg
ЛИПЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Почти 25 километров новых труб проложат в селах Косыревка и Кулешовка Липецкого района в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, в Кулешовке работы уже близки к завершению. В Косыревке - только начались и продлятся несколько месяцев. На данный момент подрядчик выполнил все подготовительные работы, на объект уже зашла техника. Артамонов отметил, что в обоих селах водопровод прокладывается на новых улицах, которые активно застраиваются молодыми семьями. Новая коммунальная инфраструктура охватит в общей сложности более 500 участков, это почти 1,5 тысячи человек. "Люди хотят жить в этих селах, строят дома. Здесь много молодых семей. Развитая коммунальная инфраструктура крайне важна для этих территорий. Разумеется, в регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231108/urozhay-1908092125.html
липецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкий район, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Почти 25 километров новых труб проложат в селах Косыревка и Кулешовка Липецкого района в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, в Кулешовке работы уже близки к завершению. В Косыревке - только начались и продлятся несколько месяцев. На данный момент подрядчик выполнил все подготовительные работы, на объект уже зашла техника.
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Артамонов отметил, что в обоих селах водопровод прокладывается на новых улицах, которые активно застраиваются молодыми семьями. Новая коммунальная инфраструктура охватит в общей сложности более 500 участков, это почти 1,5 тысячи человек.
"Люди хотят жить в этих селах, строят дома. Здесь много молодых семей. Развитая коммунальная инфраструктура крайне важна для этих территорий. Разумеется, в регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования", – сказал Артамонов
.