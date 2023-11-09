https://ria.ru/20231109/vodosnabzhenie-1908336717.html

Липецкие села обеспечат качественным водоснабжением

Липецкие села обеспечат качественным водоснабжением - РИА Новости, 09.11.2023

Липецкие села обеспечат качественным водоснабжением

Почти 25 километров новых труб проложат в селах Косыревка и Кулешовка Липецкого района в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:45

2023-11-09T10:45

2023-11-09T10:45

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Почти 25 километров новых труб проложат в селах Косыревка и Кулешовка Липецкого района в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, в Кулешовке работы уже близки к завершению. В Косыревке - только начались и продлятся несколько месяцев. На данный момент подрядчик выполнил все подготовительные работы, на объект уже зашла техника. Артамонов отметил, что в обоих селах водопровод прокладывается на новых улицах, которые активно застраиваются молодыми семьями. Новая коммунальная инфраструктура охватит в общей сложности более 500 участков, это почти 1,5 тысячи человек. "Люди хотят жить в этих селах, строят дома. Здесь много молодых семей. Развитая коммунальная инфраструктура крайне важна для этих территорий. Разумеется, в регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231108/urozhay-1908092125.html

липецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкий район, игорь артамонов, жкх