https://ria.ru/20231109/vk-1908326424.html

Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей

Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.11.2023

Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей

Выручка VK от онлайн-рекламы за 9 месяцев 2023 года выросла на 47% в годовом выражении - до 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:07

2023-11-09T10:07

2023-11-09T10:21

экономика

россия

vk fest

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выручка VK от онлайн-рекламы за 9 месяцев 2023 года выросла на 47% в годовом выражении - до 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 47% по сравнению с девятью месяцами 2022 года - до 55,4 миллиарда рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20231030/vkontakte-1906113612.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, vk fest