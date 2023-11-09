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Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.11.2023
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10:07 09.11.2023 (обновлено: 10:21 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vk-1908326424.html
Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей
Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.11.2023
Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей
Выручка VK от онлайн-рекламы за 9 месяцев 2023 года выросла на 47% в годовом выражении - до 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:07
2023-11-09T10:21
экономика
россия
vk fest
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выручка VK от онлайн-рекламы за 9 месяцев 2023 года выросла на 47% в годовом выражении - до 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 47% по сравнению с девятью месяцами 2022 года - до 55,4 миллиарда рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей", - сказано в сообщении.
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экономика, россия, vk fest
Экономика, Россия, VK Fest
Выручка VK от онлайн-рекламы выросла до 55,4 миллиарда рублей

Выручка VK от онлайн-рекламы за девять месяцев выросла на 47 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выручка VK от онлайн-рекламы за 9 месяцев 2023 года выросла на 47% в годовом выражении - до 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 47% по сравнению с девятью месяцами 2022 года - до 55,4 миллиарда рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей", - сказано в сообщении.
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