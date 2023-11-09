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Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023
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00:08 09.11.2023 (обновлено: 03:31 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vizy-1908286839.html
Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС
Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023
Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС
Американский госдепартамент переадресовал в правительство РФ вопрос о том, кто будет представлять Россию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:08
2023-11-09T03:31
россия
сша
государственный департамент сша
саммит атэс
в мире
сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американский госдепартамент переадресовал в правительство РФ вопрос о том, кто будет представлять Россию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, отказавшись комментировать и тему выдачи виз."Мы переадресуем вас к правительству России по всем вопросам относительно предстоящей поездки российских представителей", - сообщили РИА Новости в американском ведомстве.Там также отказались комментировать возможную подачу российскими представителями заявлений на выдачу американской визы, указав на конфиденциальность подобных сведений.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия будет представлена на должном уровне на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС.Ранее старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй сообщил, что Соединенные Штаты пригласили всех членов АТЭС к участию в саммите в ноябре в Сан-Франциско.Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. А в американском госдепартаменте заявляли РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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россия
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россия, сша, государственный департамент сша, саммит атэс , в мире, сан-франциско
Россия, США, Государственный департамент США, Саммит АТЭС , В мире, Сан-Франциско
Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС

Госдеп не стал комментировать тему выдачи виз делегации России для саммита АТЭС

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американский госдепартамент переадресовал в правительство РФ вопрос о том, кто будет представлять Россию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, отказавшись комментировать и тему выдачи виз.
«
"Мы переадресуем вас к правительству России по всем вопросам относительно предстоящей поездки российских представителей", - сообщили РИА Новости в американском ведомстве.
Там также отказались комментировать возможную подачу российскими представителями заявлений на выдачу американской визы, указав на конфиденциальность подобных сведений.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия будет представлена на должном уровне на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС.
Ранее старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй сообщил, что Соединенные Штаты пригласили всех членов АТЭС к участию в саммите в ноябре в Сан-Франциско.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. А в американском госдепартаменте заявляли РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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РоссияСШАГосударственный департамент СШАСаммит АТЭСВ миреСан-Франциско
 
 
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