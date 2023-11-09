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Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России - РИА Новости, 09.11.2023
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15:36 09.11.2023 (обновлено: 20:13 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России - РИА Новости, 09.11.2023
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
Виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в российской экономике, уступает разве что военно-промышленному комплексу, заявил председатель... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:36
2023-11-09T20:13
экономика
россия
москва
дмитрий киселев
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в российской экономике, уступает разве что военно-промышленному комплексу, заявил председатель правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев. "В 2022 году в России произвели вина на 13% больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", - сказал он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Киселев упомянул, что недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия стала производить танков в 7 раз больше, и виноделие, конечно, не может конкурировать с такой динамикой. "Если не брать ВПК, то виноделие - едва ли не самая быстроразвивающаяся отрасль экономики России вообще", - добавил он, уточнив при этом, что главным сдерживающим фактором остается импорт. В Москве с 9 по 10 ноября проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.
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экономика, россия, москва, дмитрий киселев, ростех, сергей чемезов
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Ростех, Сергей Чемезов
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России

Киселев назвал виноделие одной из быстроразвивающихся отраслей экономики России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев на втором Российском винодельческом форуме в Москве
Дмитрий Киселев на втором Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Киселев на втором Российском винодельческом форуме в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в российской экономике, уступает разве что военно-промышленному комплексу, заявил председатель правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев.
«
"В 2022 году в России произвели вина на 13% больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", - сказал он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.
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Киселев упомянул, что недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия стала производить танков в 7 раз больше, и виноделие, конечно, не может конкурировать с такой динамикой.
«
"Если не брать ВПК, то виноделие - едва ли не самая быстроразвивающаяся отрасль экономики России вообще", - добавил он, уточнив при этом, что главным сдерживающим фактором остается импорт.
В Москве с 9 по 10 ноября проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.
 
ЭкономикаРоссияМоскваДмитрий КиселевРостехСергей Чемезов
 
 
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