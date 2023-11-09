https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России - РИА Новости, 09.11.2023
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
Виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в российской экономике, уступает разве что военно-промышленному комплексу, заявил председатель... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:36
2023-11-09T15:36
2023-11-09T20:13
экономика
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москва
дмитрий киселев
ростех
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в российской экономике, уступает разве что военно-промышленному комплексу, заявил председатель правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев. "В 2022 году в России произвели вина на 13% больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", - сказал он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Киселев упомянул, что недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия стала производить танков в 7 раз больше, и виноделие, конечно, не может конкурировать с такой динамикой. "Если не брать ВПК, то виноделие - едва ли не самая быстроразвивающаяся отрасль экономики России вообще", - добавил он, уточнив при этом, что главным сдерживающим фактором остается импорт. В Москве с 9 по 10 ноября проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.
https://ria.ru/20231004/nauka-1899995470.html
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экономика, россия, москва, дмитрий киселев, ростех, сергей чемезов
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Ростех, Сергей Чемезов
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
Киселев назвал виноделие одной из быстроразвивающихся отраслей экономики России