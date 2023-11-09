Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине
Российский экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в вине из России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Павильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов рассказал о действующих мерах поддержки российских виноделов в рамках Второго Российского винодельческого форума.
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"Хотел бы рассказать о самом, на наш взгляд, продуктивном механизме продвижения продукции на внешние рынки. В настоящее время у Российского экспортного центра есть постоянно действующие павильоны агропромышленной продукции, где представлены и виноделы, в 6 странах: Китай, Вьетнам, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Турция", - рассказал Солодов на сессии "Виноград не виноват: есть ли сегодня возможности для международного общения виноделов и продвижения российских вин в мире?".
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"Наш турецкий оператор сообщил, что очень ждет заявок от российских виноделов - есть потребность в вине. Одна компания уже представлена - компания "Салют Алко" из Республики Северная Осетия-Алания", - сообщил Алексей Солодов.
Он отметил, что хотя российский павильон в Турции начал действовать всего год назад, российское вино уже достаточно востребовано. По его словам, подобный интерес к российскому вину есть также в Китае и во Вьетнаме. Например, крымская компания "Массандра" подала заявку на размещение своей продукции в российском дегустационном павильоне во Вьетнаме.
Кроме демонстрационно-дегустационных павильонов РЭЦ, экспортерам вина доступны и такие меры поддержки, как компенсация до 25% стоимости транспортировки продукции. В этом году среди виноделов такую поддержку получила одна из крупнейших российских компаний на сумму 1,1 миллиона рублей для экспорта в Китай. А в 2022 году компенсацию 0,2 миллиона рублей на экспорт в Израиль, Швейцарию и Финляндию получила "Кубань-Вино".
Также экспортирующие виноделы могут компенсировать до 90% своих затрат на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках.
Представители винной отрасли также принимают участие в программе продвижения под брендом "Сделано в России": на данный момент соответствующие сертификаты получили две компании из Краснодарского края - "Абрау-Дюрсо" и "Кубань-Вино" и компания из Республики Дагестан "Дербентская винодельческая компания".
Большинство мер поддержки и услуг предоставляются в цифровом виде через платформу "Мой экспорт". Применительно к винодельческой отрасли, на платформе стоит иметь в виду возможность продвижения через национальные магазины РЭЦ, приоритетными рынками которых выступают КНР, Вьетнам и Турция. К примеру, компания "Абрау-Дюрсо" в этом году вышла в Китай.
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"Мы можем организовать достаточно оперативное продвижение винной продукции. Самое главное - она востребована", - резюмировал Солодов.
Российский экспортный центр является партнером форума.