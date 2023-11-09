Рейтинг@Mail.ru
Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vino-1908506408.html
Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине
Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине - РИА Новости, 09.11.2023
Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине
Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов рассказал о действующих мерах поддержки российских виноделов в рамках Второго... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:14
2023-11-09T20:14
экономика
китай
вьетнам
турция
абрау-дюрсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908204908_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_54208f19eaa0e3f1006184b0e136be7e.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов рассказал о действующих мерах поддержки российских виноделов в рамках Второго Российского винодельческого форума. "Хотел бы рассказать о самом, на наш взгляд, продуктивном механизме продвижения продукции на внешние рынки. В настоящее время у Российского экспортного центра есть постоянно действующие павильоны агропромышленной продукции, где представлены и виноделы, в 6 странах: Китай, Вьетнам, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Турция", - рассказал Солодов на сессии "Виноград не виноват: есть ли сегодня возможности для международного общения виноделов и продвижения российских вин в мире?". "Наш турецкий оператор сообщил, что очень ждет заявок от российских виноделов - есть потребность в вине. Одна компания уже представлена - компания "Салют Алко" из Республики Северная Осетия-Алания", - сообщил Алексей Солодов. Он отметил, что хотя российский павильон в Турции начал действовать всего год назад, российское вино уже достаточно востребовано. По его словам, подобный интерес к российскому вину есть также в Китае и во Вьетнаме. Например, крымская компания "Массандра" подала заявку на размещение своей продукции в российском дегустационном павильоне во Вьетнаме. Кроме демонстрационно-дегустационных павильонов РЭЦ, экспортерам вина доступны и такие меры поддержки, как компенсация до 25% стоимости транспортировки продукции. В этом году среди виноделов такую поддержку получила одна из крупнейших российских компаний на сумму 1,1 миллиона рублей для экспорта в Китай. А в 2022 году компенсацию 0,2 миллиона рублей на экспорт в Израиль, Швейцарию и Финляндию получила "Кубань-Вино". Также экспортирующие виноделы могут компенсировать до 90% своих затрат на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках. Представители винной отрасли также принимают участие в программе продвижения под брендом "Сделано в России": на данный момент соответствующие сертификаты получили две компании из Краснодарского края - "Абрау-Дюрсо" и "Кубань-Вино" и компания из Республики Дагестан "Дербентская винодельческая компания". Большинство мер поддержки и услуг предоставляются в цифровом виде через платформу "Мой экспорт". Применительно к винодельческой отрасли, на платформе стоит иметь в виду возможность продвижения через национальные магазины РЭЦ, приоритетными рынками которых выступают КНР, Вьетнам и Турция. К примеру, компания "Абрау-Дюрсо" в этом году вышла в Китай. "Мы можем организовать достаточно оперативное продвижение винной продукции. Самое главное - она востребована", - резюмировал Солодов. Российский экспортный центр является партнером форума.
https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html
https://ria.ru/20231109/vino-1908502009.html
китай
вьетнам
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908204908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_604fb77b626093fd7aebbe5faae83b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, вьетнам, турция, абрау-дюрсо
Экономика, Китай, Вьетнам, Турция, Абрау-Дюрсо
Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине

Российский экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в вине из России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Павильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов рассказал о действующих мерах поддержки российских виноделов в рамках Второго Российского винодельческого форума.
«
"Хотел бы рассказать о самом, на наш взгляд, продуктивном механизме продвижения продукции на внешние рынки. В настоящее время у Российского экспортного центра есть постоянно действующие павильоны агропромышленной продукции, где представлены и виноделы, в 6 странах: Китай, Вьетнам, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Турция", - рассказал Солодов на сессии "Виноград не виноват: есть ли сегодня возможности для международного общения виноделов и продвижения российских вин в мире?".
Дмитрий Киселев на втором Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
Вчера, 15:36
«
"Наш турецкий оператор сообщил, что очень ждет заявок от российских виноделов - есть потребность в вине. Одна компания уже представлена - компания "Салют Алко" из Республики Северная Осетия-Алания", - сообщил Алексей Солодов.
Он отметил, что хотя российский павильон в Турции начал действовать всего год назад, российское вино уже достаточно востребовано. По его словам, подобный интерес к российскому вину есть также в Китае и во Вьетнаме. Например, крымская компания "Массандра" подала заявку на размещение своей продукции в российском дегустационном павильоне во Вьетнаме.
Кроме демонстрационно-дегустационных павильонов РЭЦ, экспортерам вина доступны и такие меры поддержки, как компенсация до 25% стоимости транспортировки продукции. В этом году среди виноделов такую поддержку получила одна из крупнейших российских компаний на сумму 1,1 миллиона рублей для экспорта в Китай. А в 2022 году компенсацию 0,2 миллиона рублей на экспорт в Израиль, Швейцарию и Финляндию получила "Кубань-Вино".
Также экспортирующие виноделы могут компенсировать до 90% своих затрат на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках.
Представители винной отрасли также принимают участие в программе продвижения под брендом "Сделано в России": на данный момент соответствующие сертификаты получили две компании из Краснодарского края - "Абрау-Дюрсо" и "Кубань-Вино" и компания из Республики Дагестан "Дербентская винодельческая компания".
Большинство мер поддержки и услуг предоставляются в цифровом виде через платформу "Мой экспорт". Применительно к винодельческой отрасли, на платформе стоит иметь в виду возможность продвижения через национальные магазины РЭЦ, приоритетными рынками которых выступают КНР, Вьетнам и Турция. К примеру, компания "Абрау-Дюрсо" в этом году вышла в Китай.
«
"Мы можем организовать достаточно оперативное продвижение винной продукции. Самое главное - она востребована", - резюмировал Солодов.
Российский экспортный центр является партнером форума.
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Россельхозбанк заявил о росте потребления в России отечественного вина
Вчера, 19:56
 
ЭкономикаКитайВьетнамТурцияАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала