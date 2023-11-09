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Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 09.11.2023
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03:32 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vetnam-1908297296.html
Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества
Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 09.11.2023
Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:32
2023-11-09T03:32
россия
вьетнам
ханой
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Александр Куренков прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам. В Ханое глава МЧС России в течение двух дней проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб", - говорится в сообщении российского ведомства.
https://ria.ru/20231107/krasnov-1907804782.html
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россия, вьетнам, ханой, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Вьетнам, Ханой, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества

Куренков прибыл во Вьетнам, где обсудит вопросы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Глава МЧС РФ Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Александр Куренков прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам. В Ханое глава МЧС России в течение двух дней проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб", - говорится в сообщении российского ведомства.
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РоссияВьетнамХанойАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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