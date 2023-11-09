https://ria.ru/20231109/vetnam-1908297296.html

Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества

Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 09.11.2023

Глава МЧС прибыл во Вьетнам для обсуждения сотрудничества

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T03:32

2023-11-09T03:32

2023-11-09T03:32

россия

вьетнам

ханой

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Александр Куренков прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам. В Ханое глава МЧС России в течение двух дней проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб", - говорится в сообщении российского ведомства.

https://ria.ru/20231107/krasnov-1907804782.html

россия

вьетнам

ханой

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россия, вьетнам, ханой, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире