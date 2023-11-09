https://ria.ru/20231109/vagenknekht-1908300527.html

"Опаснее всех". На Украине пришли в ужас из-за влиятельной "подруги Путина"

"Опаснее всех". На Украине пришли в ужас из-за влиятельной "подруги Путина" - РИА Новости, 09.11.2023

"Опаснее всех". На Украине пришли в ужас из-за влиятельной "подруги Путина"

Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт представляет большую угрозу для Киева, чем... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:30

2023-11-09T04:30

2023-11-09T04:30

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт представляет большую угрозу для Киева, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии", немцы будут охотнее за нее голосовать, пишет "Європейська правда"."В Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила (новая партия Вагенкнехт. — Прим. ред.), играющая на стороне Кремля — более мощная, чем сегодня Die Linke", — опасается автор статьи Кристина Бондарева.Приводится и мнение самой Сары Вагенкнехт, которую издание окрестило как "подругу Путина", по поводу контактов с Россией. По мнению Бондаревой, политик считает, что хорошие отношения с Кремлем — в интересах Европы.Обозреватель обратила внимание на сходство между ультралевой партией Вагенкнехт "Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно — BSW) и праворадикальной "Альтернативой для Германии" (АдГ). В украинском издании отметили, что обе организации проводят популистскую политику, критикуя немецкий политический истеблишмент. BSW и АдГ разделяют общие позиции по вопросу мигрантов и в равной степени критикуют антироссийские санкции, указано в статье."И при этом эта партия (BSW. — Прим. ред.) может оказаться более опасной, чем "Альтернатива для Германии" — ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых", — предупредила Бондарева.23 октября критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

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