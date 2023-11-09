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Вьетнам предложил России провести совместные противопожарные учения - РИА Новости, 09.11.2023
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06:35 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ucheniya-1908304181.html
Вьетнам предложил России провести совместные противопожарные учения
Вьетнам предложил России провести совместные противопожарные учения - РИА Новости, 09.11.2023
Вьетнам предложил России провести совместные противопожарные учения
Вьетнам предлагает России провести совместные противопожарные учения, заявил в четверг министр общественной безопасности Вьетнама То Лам в ходе встречи с главой РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:35
2023-11-09T06:35
в мире
россия
вьетнам
ханой
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. Вьетнам предлагает России провести совместные противопожарные учения, заявил в четверг министр общественной безопасности Вьетнама То Лам в ходе встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым. "Предлагаю создать исследовательскую группу по вопросам нормативной документации в области пожарной безопасности... Предлагаю провести совместные учения Вьетнама и России", - сказал он в ходе обсуждения перспектив сотрудничества двух ведомств. То Лам также попросил Куренкова оказать содействие в повышении квалификации вьетнамских специалистов в сфере пожарной безопасности и профильных преподавателей. "Мы согласны на участие во всех международных мероприятиях МЧС России. Нам очень интересен Ваш Национальный центр управления в кризисных ситуациях и мы с удовольствием посетим его", - добавил министр. Глава МЧС России Куренков находится с рабочим визитом во вьетнамской столице - городе Ханой в период с 9 по 10 ноября.
https://ria.ru/20231109/vetnam-1908302666.html
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в мире, россия, вьетнам, ханой, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Вьетнам, Ханой, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вьетнам предложил России провести совместные противопожарные учения

То Лам: Вьетнам предлагает России провести совместные противопожарные учения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. Вьетнам предлагает России провести совместные противопожарные учения, заявил в четверг министр общественной безопасности Вьетнама То Лам в ходе встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым.
«
"Предлагаю создать исследовательскую группу по вопросам нормативной документации в области пожарной безопасности... Предлагаю провести совместные учения Вьетнама и России", - сказал он в ходе обсуждения перспектив сотрудничества двух ведомств.
То Лам также попросил Куренкова оказать содействие в повышении квалификации вьетнамских специалистов в сфере пожарной безопасности и профильных преподавателей.
"Мы согласны на участие во всех международных мероприятиях МЧС России. Нам очень интересен Ваш Национальный центр управления в кризисных ситуациях и мы с удовольствием посетим его", - добавил министр.
Глава МЧС России Куренков находится с рабочим визитом во вьетнамской столице - городе Ханой в период с 9 по 10 ноября.
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В миреРоссияВьетнамХанойАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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