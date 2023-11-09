https://ria.ru/20231109/tantsy-1908336099.html

Глава СК поручил доложить о проверке информации о танцах на дороге в Тюмени

Глава СК поручил доложить о проверке информации о танцах на дороге в Тюмени - РИА Новости, 09.11.2023

Глава СК поручил доложить о проверке информации о танцах на дороге в Тюмени

Следком Тюменской области проводит проверку информации о том, что несколько водителей танцевали на проезжей части дороги в Тюмени, о результатах будет доложено... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:44

2023-11-09T10:44

2023-11-09T10:45

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

тюмень

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Следком Тюменской области проводит проверку информации о том, что несколько водителей танцевали на проезжей части дороги в Тюмени, о результатах будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщает Информационный центр СК России. Глава СК России обратил внимание на публикации в сети интернет о том, что в Тюмени группа мужчин перекрыла проезжую часть улицы легковыми автомобилями, устроив на ней танцы и спровоцировав пробку. "В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - указано в сообщении. Видео, на котором несколько мужчин танцуют на дороге между остановившимися на красный свет машинами, было размещено в понедельник вечером в одном из тюменских пабликов "ВКонтакте" с комментарием "в Тюмени на пересечении улиц Республики и Профсоюзной устроили танцы на камеру". В Госавтоинспекции РИА Новости пояснили, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20230626/planka-1880497289.html

тюмень

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, тюмень, тюменская область, происшествия