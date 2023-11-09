https://ria.ru/20231109/tank-1908484286.html

"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава"

"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава" - РИА Новости, 09.11.2023

"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава"

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что поразило два израильских танка "Меркава", в результате атаки есть убитые и раненые. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:43

2023-11-09T18:43

2023-11-09T18:45

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901757910_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_c9a7823ffce6e657cf8ddcec32feb047.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что поразило два израильских танка "Меркава", в результате атаки есть убитые и раненые.Ранее движение сообщало о нанесении ракетного удара по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном."В дополнение к своему предыдущему заявлению о ракетном обстреле объекта в Метуле, исламское сопротивление подтверждает поражение двух танков "Меркава", среди экипажа есть убитые и раненые", - говорится в заявлении движения.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас