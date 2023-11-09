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"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава" - РИА Новости, 09.11.2023
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18:43 09.11.2023 (обновлено: 18:45 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/tank-1908484286.html
"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава"
"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава" - РИА Новости, 09.11.2023
"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава"
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что поразило два израильских танка "Меркава", в результате атаки есть убитые и раненые. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:43
2023-11-09T18:45
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что поразило два израильских танка "Меркава", в результате атаки есть убитые и раненые.Ранее движение сообщало о нанесении ракетного удара по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном."В дополнение к своему предыдущему заявлению о ракетном обстреле объекта в Метуле, исламское сопротивление подтверждает поражение двух танков "Меркава", среди экипажа есть убитые и раненые", - говорится в заявлении движения.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас
Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС
"Хезболла" заявила о поражении двух израильских танков "Меркава"

"Хезболла" заявила, что поразила два израильских танка "Меркава"

© AP Photo / Hassan EslaiahПалестинцы на подбитом израильском танке на границе Израиля и сектора Газа
Палестинцы на подбитом израильском танке на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Палестинцы на подбитом израильском танке на границе Израиля и сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что поразило два израильских танка "Меркава", в результате атаки есть убитые и раненые.
Ранее движение сообщало о нанесении ракетного удара по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном.
«
"В дополнение к своему предыдущему заявлению о ракетном обстреле объекта в Метуле, исламское сопротивление подтверждает поражение двух танков "Меркава", среди экипажа есть убитые и раненые", - говорится в заявлении движения.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
ХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАС
 
 
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