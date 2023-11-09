В Минздраве предупредили об опасности сыроедения
Диетолог Минздрава: сыроедение может представлять высокую опасность для человека
Сырое мясо. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сыроедение представляет для человека высокую опасность, так как мясо и рыба, не подвергнутые тепловой обработке, могут содержать вредоносные микроорганизмы, заявил главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.
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"Отрицательное (у меня отношение – ред.), потому что опасность очень высокая. Ты не сможешь проследить, какое мясо, какая рыба и прочее поступают к нам, они априори не стерильны. И поступление в организм чужеродных биологических агентов может привести к тяжелым последствиям, поэтому здесь надо быть очень осторожным", - сказал Тутельян на пресс-конференции "Формирование у жителей России осознанной потребности в здоровом питании".
Диетолог негативно высказался о введении на законодательном уровне запрета на вегетарианство у детей, но призвал родителей образовываться в области правильного питания.
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"Все насильственные действия, они всегда вызывают и противодействие… Ах, запрещают, значит что-то в этом есть! Это наоборот – привлечь внимание, это антиреклама, она тоже работает как реклама. Поэтому я бы не запрещал, но именно (необходимо – ред.) образование и понимание, что это вредно, особенно растущему организму. Образование. Ты должен понять, что ребенок должен получить все, иначе он не будет развиваться", - добавил Тутельян.
Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она пояснила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ.