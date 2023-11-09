https://ria.ru/20231109/strakh-1908290122.html

"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе

"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе - РИА Новости, 09.11.2023

"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе

Позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев, заявил президент Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:00

2023-11-09T01:00

2023-11-09T01:01

в мире

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев, заявил президент Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке."Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов", — сказал он.Зеленский обратился к американцам и отметил, что Украина продолжит "сражаться без вас", если США поменяют позицию во внешней политике.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231109/plan-1908288407.html

https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908265539.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский