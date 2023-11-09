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"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе - РИА Новости, 09.11.2023
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01:00 09.11.2023 (обновлено: 01:01 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/strakh-1908290122.html
"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе
"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе - РИА Новости, 09.11.2023
"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе
Позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев, заявил президент Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:00
2023-11-09T01:01
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев, заявил президент Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.&quot;Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов&quot;, — сказал он.Зеленский обратился к американцам и отметил, что Украина продолжит "сражаться без вас", если США поменяют позицию во внешней политике.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231109/plan-1908288407.html
https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908265539.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе

Зеленский заявил, что украинцы боятся голосов некоторых республиканцев

© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев, заявил президент Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.
«

"Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов", — сказал он.

Зеленский обратился к американцам и отметил, что Украина продолжит "сражаться без вас", если США поменяют позицию во внешней политике.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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