"Мы боимся". Зеленский рассказал американцам о своем страхе
Зеленский заявил, что украинцы боятся голосов некоторых республиканцев
© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев, заявил президент Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.
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"Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов", — сказал он.
Зеленский обратился к американцам и отметил, что Украина продолжит "сражаться без вас", если США поменяют позицию во внешней политике.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.