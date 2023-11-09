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В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек - РИА Новости, 09.11.2023
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13:51 09.11.2023 (обновлено: 13:53 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/stolknoveniya-1908387785.html
В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек
В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек - РИА Новости, 09.11.2023
В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек
Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в столкновениях между палестинцами и израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:51
2023-11-09T13:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
западный берег реки иордан
в мире
армия обороны израиля (цахал)
палестина
израиль
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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в столкновениях между палестинцами и израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и примыкающему к нему лагере беженцев, сообщает информационное агентство WAFA. По данным СМИ, все погибшие получили огнестрельные ранения. По данным агентства, израильская армия второй раз с раннего утра проводит в Дженине и его окрестностях силовую операцию с применением военных бульдозеров, бронемашин и беспилотников.
западный берег реки иордан
палестина
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, западный берег реки иордан, в мире, армия обороны израиля (цахал), палестина, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Западный берег реки Иордан, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Израиль
В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек

WAFA: в Дженине при столкновениях между палестинцами и ЦАХАЛ погибли 6 человек

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в столкновениях между палестинцами и израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и примыкающему к нему лагере беженцев, сообщает информационное агентство WAFA.
По данным СМИ, все погибшие получили огнестрельные ранения.
По данным агентства, израильская армия второй раз с раннего утра проводит в Дженине и его окрестностях силовую операцию с применением военных бульдозеров, бронемашин и беспилотников.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЗападный берег реки ИорданВ миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ПалестинаИзраиль
 
 
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