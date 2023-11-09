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В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек

В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек - РИА Новости, 09.11.2023

В Дженине при столкновении между палестинцами и ЦАХАЛ погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в столкновениях между палестинцами и израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:51

2023-11-09T13:51

2023-11-09T13:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

западный берег реки иордан

в мире

армия обороны израиля (цахал)

палестина

израиль

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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в столкновениях между палестинцами и израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и примыкающему к нему лагере беженцев, сообщает информационное агентство WAFA. По данным СМИ, все погибшие получили огнестрельные ранения. По данным агентства, израильская армия второй раз с раннего утра проводит в Дженине и его окрестностях силовую операцию с применением военных бульдозеров, бронемашин и беспилотников.

западный берег реки иордан

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, западный берег реки иордан, в мире, армия обороны израиля (цахал), палестина, израиль