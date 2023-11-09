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ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 09.11.2023 (обновлено: 15:47 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908404838.html
ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении
ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении
Российские подразделения отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:21
2023-11-09T15:47
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.&quot;На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск &quot;Центр&quot;, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила три атаки штурмовых отрядов 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Тимковки и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Бондарного, Николаевки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику украинских 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад возле Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в районах Старомайорского и Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Запорожское направлениеРоссийские военные во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ к северу от Новопрокоповки в Запорожской области. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике украинских 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады возле Работино.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли удар по украинским солдатам на островах Мелкий и Алешкинский в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО, в свою очередь, сбили истребитель МиГ-29 в районе Коптево в ДНР. Также удалось перехватить семь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожить 38 украинских дронов.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html
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Минобороны РФ об отражении атак украинских войск на Краснолиманском направлении
Краснолиманское направление-Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки «Центр»
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, сша, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, США, МиГ-29
ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных на Краснолиманском направлении

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.
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"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 160 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США.
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Вчера, 11:21

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила три атаки штурмовых отрядов 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Тимковки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 25 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • три самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • две САУ "Гвоздика".
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Вчера, 13:47

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Бондарного, Николаевки и Клещеевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 330 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • десять автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
  • гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";
  • орудие Д-30.
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Вчера, 13:18

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику украинских 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад возле Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в районах Старомайорского и Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
  • до 130 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубица "Мста-Б";
  • боевая машина РСЗО "Град".
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Вчера, 08:00

Запорожское направление

Российские военные во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ к северу от Новопрокоповки в Запорожской области. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике украинских 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады возле Работино.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
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7 ноября, 08:00

Херсонское направление

Российские подразделения нанесли удар по украинским солдатам на островах Мелкий и Алешкинский в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО, в свою очередь, сбили истребитель МиГ-29 в районе Коптево в ДНР. Также удалось перехватить семь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожить 38 украинских дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 ноября, 17:12
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаСШАМиГ-29
 
 
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