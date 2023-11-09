ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.
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"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 160 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- две артиллерийские системы М777 производства США.
Купянское направление
Группировка войск "Запад" отразила три атаки штурмовых отрядов 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Тимковки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 25 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- три самоходные артиллерийские установки "Акация";
- две САУ "Гвоздика".
Донецкое направление
Потери противника составили:
- до 330 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- три боевые бронированные машины;
- десять автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
- гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";
- орудие Д-30.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику украинских 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад возле Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в районах Старомайорского и Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
- до 130 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- артиллерийская система М777 производства США;
- гаубица "Мста-Б";
- боевая машина РСЗО "Град".
Запорожское направление
Российские военные во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ к северу от Новопрокоповки в Запорожской области. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике украинских 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады возле Работино.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Херсонское направление
Российские подразделения нанесли удар по украинским солдатам на островах Мелкий и Алешкинский в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО, в свою очередь, сбили истребитель МиГ-29 в районе Коптево в ДНР. Также удалось перехватить семь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожить 38 украинских дронов.