https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908404838.html

ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении

ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.11.2023

ВС России отбили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении

Российские подразделения отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:21

2023-11-09T14:21

2023-11-09T15:47

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

сша

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908432371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdf39dbf4c9a917565aa49109ceeafd4.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила три атаки штурмовых отрядов 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Тимковки и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Бондарного, Николаевки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику украинских 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад возле Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в районах Старомайорского и Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Запорожское направлениеРоссийские военные во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ к северу от Новопрокоповки в Запорожской области. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике украинских 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады возле Работино.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли удар по украинским солдатам на островах Мелкий и Алешкинский в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО, в свою очередь, сбили истребитель МиГ-29 в районе Коптево в ДНР. Также удалось перехватить семь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожить 38 украинских дронов.

https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html

https://ria.ru/20231109/tsel-1908386892.html

https://ria.ru/20231109/katastrofa-1908380258.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

кременная

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении атак украинских войск на Краснолиманском направлении Краснолиманское направление-Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки «Центр» 2023-11-09T14:21 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, сша, миг-29