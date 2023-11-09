https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908348892.html

Блинкен заявил о беспокойстве из-за военного сотрудничества России и КНДР

Блинкен заявил о беспокойстве из-за военного сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 09.11.2023

Блинкен заявил о беспокойстве из-за военного сотрудничества России и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Сеул заявил, что США и Южная Корея разделяют глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:15

2023-11-09T11:15

2023-11-09T11:15

в мире

россия

сша

южная корея

энтони блинкен

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Сеул заявил, что США и Южная Корея разделяют глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР, добавив, что будут "противостоять" якобы попыткам РФ получить оружие от КНДР, такие заявления Россия уже не раз называла беспочвенными. В Кремле ранее заявляли, что не комментируют сообщения о якобы поставках вооружения из КНДР в РФ: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, чья трансляция велась МИД Южной Кореи в Youtube, заявил, что "глубоко беспокоящей проблемой" для США и Южной Кореи является якобы возможность получения Россией и другими странами мира северокорейского оружия. "Мы видим, что КНДР поставляет вооружения России… Но мы также видим, что РФ также поставляет технологии и поддержку КНДР для ее собственных военных программ", - заявил Блинкен, добавив, что США и Южная Корея будут "противостоять таким действиям", в том числе в рамках СБ ООН. По его словам, США "пристально и внимательно" наблюдают за той поддержкой, которую Россия якобы может направлять КНДР. Блинкен прибыл в Южную Корею поздно вечером в среду после участия во встрече министров иностранных дел G7 в Токио. Там он заявил журналистам, что его визит в Корею, а затем в Индию показывает, что США сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе. Позже в четверг Блинкен вылетит в Индию, где к нему присоединится министр обороны США Ллойд Остин для совместных переговоров с индийскими коллегами. Последний раз Пак Чин и Блинкен встречались на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Сообщалось также, что за время нахождения в Сеуле Блинкен нанес визит вежливости президенту Юн Сок Ёлю и встретился с советником по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чо Тхэ Ёном.

https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html

https://ria.ru/20231108/kndr-1908060479.html

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южная корея

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, сша, южная корея, энтони блинкен, кндр (северная корея)