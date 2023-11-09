https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908321613.html

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 09.11.2023

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах

Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:40

2023-11-09T09:40

2023-11-09T09:40

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. "Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года", - говорится в тексте документа, опубликованного на национальном правовом портале. МИДу Белоруссии поручено уведомить российскую сторону о выполнении белорусской стороной необходимых внутригосударственных процедур.

https://ria.ru/20231102/integratsiya-1906919205.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия