https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908321613.html
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 09.11.2023
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах
Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:40
2023-11-09T09:40
2023-11-09T09:40
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. "Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года", - говорится в тексте документа, опубликованного на национальном правовом портале. МИДу Белоруссии поручено уведомить российскую сторону о выполнении белорусской стороной необходимых внутригосударственных процедур.
https://ria.ru/20231102/integratsiya-1906919205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия