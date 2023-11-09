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Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 09.11.2023
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09:40 09.11.2023
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Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 09.11.2023
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах
Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:40
2023-11-09T09:40
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. "Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года", - говорится в тексте документа, опубликованного на национальном правовом портале. МИДу Белоруссии поручено уведомить российскую сторону о выполнении белорусской стороной необходимых внутригосударственных процедур.
https://ria.ru/20231102/integratsiya-1906919205.html
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах

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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.
"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года", - говорится в тексте документа, опубликованного на национальном правовом портале.
МИДу Белоруссии поручено уведомить российскую сторону о выполнении белорусской стороной необходимых внутригосударственных процедур.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 13:06
 
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