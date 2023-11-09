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СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины - РИА Новости, 09.11.2023
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09:13 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/slovakiya-1908316044.html
СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины
СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины
Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:13
2023-11-09T09:13
в мире
словакия
украина
нато
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО. В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. "Решение правительства (Словакии - ред.)... является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", - пишет издание. При этом Washington Post отмечает, что данная блокировка отправки боеприпасов "вряд ли сможет значительно изменить возможности Украины на поле боя". Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил в среду, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство Словакии остановило опустошение складов армии республики. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения властей Словакии заявлял об уверенности в том, что поддержка Украины альянсом продолжится. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главный рулевым этого процесса являются США. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html
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в мире, словакия, украина, нато, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, НАТО, Роберт Фицо
СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины

WP назвала отказ Словакии помочь Киеву признаком усталости стран НАТО от Украины

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО.
В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
"Решение правительства (Словакии - ред.)... является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", - пишет издание.
При этом Washington Post отмечает, что данная блокировка отправки боеприпасов "вряд ли сможет значительно изменить возможности Украины на поле боя".
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Украина требует атомного удара по России
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Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил в среду, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство Словакии остановило опустошение складов армии республики.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения властей Словакии заявлял об уверенности в том, что поддержка Украины альянсом продолжится.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главный рулевым этого процесса являются США.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреСловакияУкраинаНАТОРоберт Фицо
 
 
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