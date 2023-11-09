https://ria.ru/20231109/slovakiya-1908316044.html

СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины

СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины

Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:13

2023-11-09T09:13

2023-11-09T09:13

в мире

словакия

украина

нато

роберт фицо

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО. В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. "Решение правительства (Словакии - ред.)... является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", - пишет издание. При этом Washington Post отмечает, что данная блокировка отправки боеприпасов "вряд ли сможет значительно изменить возможности Украины на поле боя". Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил в среду, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство Словакии остановило опустошение складов армии республики. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения властей Словакии заявлял об уверенности в том, что поддержка Украины альянсом продолжится. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главный рулевым этого процесса являются США. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, украина, нато, роберт фицо