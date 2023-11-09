https://ria.ru/20231109/skadovsk-1908382847.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие

ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие

Украинские военные обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть погибшие, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:31

2023-11-09T13:31

2023-11-09T14:14

скадовск

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть погибшие, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Произведен ракетный обстрел города Скадовска Херсонской области, в результате которого поврежден гражданский объект. Есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации ведомства.Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (статья 105 российского Уголовного кодекса).Как сообщил ранее глава региона Владимир Сальдо, ВСУ нанесли удар около десяти часов утра. Одну ракету сбили средства ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов повреждены.По данным местного Минздрава, госпитализированы 11 человек, эта информация уточняется. Руководитель ведомства Артыш Сат отметил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20231109/skadovsk-1908372263.html

скадовск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

скадовск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия