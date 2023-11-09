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ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2023
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13:31 09.11.2023 (обновлено: 14:14 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/skadovsk-1908382847.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие
ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие
Украинские военные обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть погибшие, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:31
2023-11-09T14:14
скадовск
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть погибшие, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Произведен ракетный обстрел города Скадовска Херсонской области, в результате которого поврежден гражданский объект. Есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации ведомства.Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (статья 105 российского Уголовного кодекса).Как сообщил ранее глава региона Владимир Сальдо, ВСУ нанесли удар около десяти часов утра. Одну ракету сбили средства ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов повреждены.По данным местного Минздрава, госпитализированы 11 человек, эта информация уточняется. Руководитель ведомства Артыш Сат отметил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20231109/skadovsk-1908372263.html
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скадовск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Скадовск, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску, есть погибшие

СК завел уголовное дело после обстрела херсонского Скадовска со стороны ВСУ

© Фото : Администрации Скадовского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела Скадовска
Последствия обстрела Скадовска - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Администрации Скадовского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела Скадовска
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть погибшие, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"Произведен ракетный обстрел города Скадовска Херсонской области, в результате которого поврежден гражданский объект. Есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации ведомства.
Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (статья 105 российского Уголовного кодекса).
Как сообщил ранее глава региона Владимир Сальдо, ВСУ нанесли удар около десяти часов утра. Одну ракету сбили средства ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов повреждены.
По данным местного Минздрава, госпитализированы 11 человек, эта информация уточняется. Руководитель ведомства Артыш Сат отметил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Последствия обстрела Скадовска. 9 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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СкадовскВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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