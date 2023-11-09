https://ria.ru/20231109/siriya-1908287079.html
Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии
Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии - РИА Новости, 09.11.2023
Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии
Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:10
2023-11-09T00:10
2023-11-09T00:10
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. "Сегодня (в среду - ред.) вечером около 22.50 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане, нанеся удары по некоторым военным позициям в южном регионе (Сирии - ред.), в результате нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20231108/irail-1908268993.html
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в мире, сирия, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии
МО САР: Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии