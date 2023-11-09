https://ria.ru/20231109/shkola-1908329000.html
Гладков рассказал об открытии школы после ремонта в Белгородской области
Гладков рассказал об открытии школы после ремонта в Белгородской области - РИА Новости, 09.11.2023
Гладков рассказал об открытии школы после ремонта в Белгородской области
В Прохоровском районе Белгородской области состоялось открытие школы после капитального ремонта, здесь появилось новое образовательное пространство с... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:14
2023-11-09T10:14
2023-11-09T10:15
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. В Прохоровском районе Белгородской области состоялось открытие школы после капитального ремонта, здесь появилось новое образовательное пространство с современной мебелью и техникой, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "После капитального ремонта открыли Шаховскую школу в Прохоровском районе. В обновленном образовательном учреждении заменены инженерные и коммуникационные сети, кровля, оконные и дверные блоки, обновлены фасад и отделка помещений, проведены работы по благоустройству и озеленению территорий", - рассказал губернатор. Он добавил, что также отремонтирована часть здания для дошколят. Теперь в распоряжении ребят есть обновленное образовательное пространство с новой компьютерной техникой и комфортной мебелью, современные классы и учебное оборудование для разных предметов. Организованы благоустроенные площадки для занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. В настоящий момент в Шаховской школе обучаются 34 ученика и еще шесть детей в дошкольной группе. Губернатор отметил, что власти Белгородской области уже третий год проводят беспрецедентную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. В этом году только в одном Прохоровском районе было обновлено почти 40% школ. "Мы вкладываем много средств и сил в это направление. Зачем мы это делаем? Чтобы наши школы развивались, чтобы у нас было постоянное и всестороннее развитие. Мы делаем всё для того, чтобы наши дети были успешными, чтобы они реализовались в своих будущих профессиях", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231104/gladkov-1907503798.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об открытии школы после ремонта в Белгородской области
Гладков рассказал об открытии школы после капремонта в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости.
В Прохоровском районе Белгородской области состоялось открытие школы после капитального ремонта, здесь появилось новое образовательное пространство с современной мебелью и техникой, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
"После капитального ремонта открыли Шаховскую школу в Прохоровском районе. В обновленном образовательном учреждении заменены инженерные и коммуникационные сети, кровля, оконные и дверные блоки, обновлены фасад и отделка помещений, проведены работы по благоустройству и озеленению территорий", - рассказал губернатор.
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Он добавил, что также отремонтирована часть здания для дошколят. Теперь в распоряжении ребят есть обновленное образовательное пространство с новой компьютерной техникой и комфортной мебелью, современные классы и учебное оборудование для разных предметов. Организованы благоустроенные площадки для занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. В настоящий момент в Шаховской школе обучаются 34 ученика и еще шесть детей в дошкольной группе.
Губернатор отметил, что власти Белгородской области уже третий год проводят беспрецедентную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. В этом году только в одном Прохоровском районе было обновлено почти 40% школ.
"Мы вкладываем много средств и сил в это направление. Зачем мы это делаем? Чтобы наши школы развивались, чтобы у нас было постоянное и всестороннее развитие. Мы делаем всё для того, чтобы наши дети были успешными, чтобы они реализовались в своих будущих профессиях", - подчеркнул глава региона.
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