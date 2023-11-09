Свыше 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов прошли семинары КМСП
© iStock.com / Yuri_ArcursСлушатели обучающего семинара
© iStock.com / Yuri_Arcurs
Слушатели обучающего семинара
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов России приняли участие в обучающих семинарах по организации своего дела, проводимых Корпорацией МСП (КМСП), сообщает пресс-служба компании.
Они были посвящены темам, список которых сформирован на основе обратной связи от предпринимателей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В их число вошли вопросы ведения бухгалтерского учета, юридические аспекты организации бизнеса, вопросы регистрации в реестре субъектов МСП, участия в закупках, говорится в сообщении.
"Один из наиболее частых вопросов от предпринимателей новых регионов —как правильно оформить компанию, как вести свою деятельность и не нарушать законы. Для того, чтобы дать ответы на максимальное количество вопросов, Корпорация МСП вместе с представителями профильных органов власти, организовала на новых территориях специальные семинары. Их посетили уже свыше 1,5 тысячи предпринимателей, мы видим сохраняющийся интерес и будем продолжать эти встречи с бизнесом в новых регионах", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В ближайшие дни представители малого и среднего бизнеса новых территорий смогут принять участие в очередных двух семинарах, подготовленных Корпорацией МСП. Так, 9 ноября темой встречи станут особенности ведения бухгалтерского учета, а 21 ноября пройдет семинар по порядку и срокам уплаты субъектами МСП налогов, сборов и страховых взносов. Актуальный график семинаров публикуется на специальной странице для бизнеса новых регионов на МСП.РФ. Также на платформе собрана информация обо всех доступных мерах поддержки, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что обучение предпринимателей и начинающих свой бизнес, в том числе на новых территориях, осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.