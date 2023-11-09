https://ria.ru/20231109/seminary-1908210842.html

Свыше 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов прошли семинары КМСП

Свыше 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов прошли семинары КМСП - РИА Новости, 09.11.2023

Свыше 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов прошли семинары КМСП

Более 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов России приняли участие в обучающих семинарах по организации своего дела, проводимых Корпорацией МСП (КМСП),... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:00

2023-11-09T10:00

2023-11-09T10:00

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

корпорация мсп

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 1,5 тысячи предпринимателей из новых регионов России приняли участие в обучающих семинарах по организации своего дела, проводимых Корпорацией МСП (КМСП), сообщает пресс-служба компании.Они были посвящены темам, список которых сформирован на основе обратной связи от предпринимателей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В их число вошли вопросы ведения бухгалтерского учета, юридические аспекты организации бизнеса, вопросы регистрации в реестре субъектов МСП, участия в закупках, говорится в сообщении."Один из наиболее частых вопросов от предпринимателей новых регионов —как правильно оформить компанию, как вести свою деятельность и не нарушать законы. Для того, чтобы дать ответы на максимальное количество вопросов, Корпорация МСП вместе с представителями профильных органов власти, организовала на новых территориях специальные семинары. Их посетили уже свыше 1,5 тысячи предпринимателей, мы видим сохраняющийся интерес и будем продолжать эти встречи с бизнесом в новых регионах", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В ближайшие дни представители малого и среднего бизнеса новых территорий смогут принять участие в очередных двух семинарах, подготовленных Корпорацией МСП. Так, 9 ноября темой встречи станут особенности ведения бухгалтерского учета, а 21 ноября пройдет семинар по порядку и срокам уплаты субъектами МСП налогов, сборов и страховых взносов. Актуальный график семинаров публикуется на специальной странице для бизнеса новых регионов на МСП.РФ. Также на платформе собрана информация обо всех доступных мерах поддержки, добавили в пресс-службе.Там напомнили, что обучение предпринимателей и начинающих свой бизнес, в том числе на новых территориях, осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231030/kmsp-1905663990.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, корпорация мсп