https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302837.html

Участники республиканских дебатов поспорили о помощи Украине

Участники республиканских дебатов поспорили о помощи Украине - РИА Новости, 09.11.2023

Участники республиканских дебатов поспорили о помощи Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь, запрошенную Белым домом для Украины, "нелепой тратой средств налогоплательщиков",... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:01

2023-11-09T06:01

2023-11-09T06:01

украина

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вивек рамасвами

рон десантис

владимир зеленский

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь, запрошенную Белым домом для Украины, "нелепой тратой средств налогоплательщиков", предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что американские деньги идут на подавление демократии, а сенатор Тим Скотт потребовал отчета за бюджетные ассигнования Киеву для их продолжения. Третьи предвыборные дебаты республиканцев, которые проводит телеканал NBC, вновь продемонстрировали разногласия по поводу поддержки Украины между претендентами на выдвижение от партии в президенты США. "Сейчас Байден просит 105 миллиардов долларов, из которых 60 предназначаются Украине, в том числе на выплату пенсий и зарплат бюрократам. Это совершенно нелепая трата долларов американских налогоплательщиков", - сказал Десантис. "Мы должны положить конец этой войне. Нужно, чтобы подключились европейцы и внесли свою справедливую лепту", - добавил он. Владимиру Зеленскому, который в интервью американскому телевидению рисовал перспективы отправки войск США на Украину, флоридский губернатор ответил, что такого не случится никогда. "Мы не будем отправлять наших сыновей и дочерей на Украину. Я пошлю войска на нашу южную границу", - сказал Десантис. Рамасвами заявил, что ему отрадно видеть, как с каждым раундом дебатов меняются подходы его конкурентов к финансированию Украины. "Украина – это не образец демократии. Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Она свела все СМИ в единое государственное телевизионное подразделение – это не демократично. Она грозит не проводить выборы в этом году, если США не пришлют еще денег – это не демократично", - заявил он. Рамасвами напомнил, что украинские власти, включая "комедианта в мешковатых штанах по имени Зеленский", рукоплещут нацистам и устраивают гонения на христиан, Донбасс русскоязычен и с 2014 года не подконтролен Киеву. "Таковы упрямые факты. Не покупайтесь на попытку преподнести происходящее как своего рода борьбу добра со злом", - сказал политик. Бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ответ заявила, что у России и Китая "текут слюни" при мысли, что кто-то, подобный Рамасвами, может стать американским президентом. "Я думаю, что нам следует дать им (украинцам) оружие и боеприпасы для победы. Если бы Байден сделал это, когда его впервые попросили, война бы уже закончилась", - сказала она. Сенатор Скотт заявил, что ослабление российской армии американским оружием и украинской кровью отвечает интересам США. "С каждым днем мы приближаемся к деградации военной машины России, и это хорошие новости", - считает он. Тем не менее, по словам сенатора, американцы хотят отчета за потраченные доллары. "Нам нужны ответы для продолжения поддержки Украины", - сказал он.

https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302472.html

https://ria.ru/20231109/strakh-1908290122.html

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украина, сша, вивек рамасвами, рон десантис, владимир зеленский, в мире