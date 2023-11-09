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Участники республиканских дебатов пообещали поддержать Израиль - РИА Новости, 09.11.2023
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05:50 09.11.2023 (обновлено: 09:41 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302472.html
Участники республиканских дебатов пообещали поддержать Израиль
Участники республиканских дебатов пообещали поддержать Израиль - РИА Новости, 09.11.2023
Участники республиканских дебатов пообещали поддержать Израиль
Все пять участников предвыборных дебатов республиканцев заверили Израиль в своей поддержке и призвали его сокрушить правящее в секторе Газа движение ХАМАС, не... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:50
2023-11-09T09:41
в мире
сша
израиль
рон десантис
никки хейли
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Все пять участников предвыборных дебатов республиканцев заверили Израиль в своей поддержке и призвали его сокрушить правящее в секторе Газа движение ХАМАС, не обращая внимания на критику международной общественности и СМИ. Партия в третий раз проводит дебаты претендентов на выдвижение от ее имени в президенты США в отсутствие фаворита праймериз Дональда Трампа, который параллельно выступает на митинге перед своими сторонниками в том же штате Флорида. "Покончи раз и навсегда с этими мясниками из ХАМАС... Мне тошно слышать, как СМИ обвиняют во всем Израиль", - ответил губернатор Флориды Рон Десантис на вопрос, что бы он сказал сейчас премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в качестве президента США. "Прикончи их", - вторила ему бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заявила о необходимости принять меры в отношении Ирана, без которого, по ее словам, не было бы ХАМАС. В финансировании Ирана Хейли обвинила Китай и Россию, которые, по ее словам, покупают у него нефть и оружие, соответственно. Подобные заявления Москва и Иран неоднократно опровергали. "Это не Израилю нужна Америка, это Америке нужен Израиль", - сказала она. Главный пацифист республиканской гонки - предприниматель с индийскими корнями Вивек Рамасвами – заявил, что у Израиля есть "право и обязанность защищать себя". Он призвал израильтян "выкурить террористов на своей южной границе". Чернокожий сенатор Тим Скотт заявил, что Израиль должен "стереть ХАМАС с лица земли, а мы вас поддержим". Он потребовал "отрубить голову змее, а голова змеи – это Иран". Нынешнего президента США Джо Байдена и предыдущего американского лидера-демократа Барака Обамы сенатор обвинил в проведении политики умиротворения, которая, по его словам, ведет к войне. Экс-губернатор Нью Джерси Крис Кристи также поддержал военную операцию в секторе Газа, которая, по его словам, должна гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет вновь напасть на Израиль. Десантис пообещал обуздать пропалестинские протесты, центром которых стали американские университеты. "Если вы здесь на студенческой визе и солидарны с ХАМАС, я отправлю вас домой безо всяких вопросов", - пригрозил он.
https://ria.ru/20231109/preryvanie-1908297585.html
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в мире, сша, израиль, рон десантис, никки хейли, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, США, Израиль, Рон Десантис, Никки Хейли, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Участники республиканских дебатов пообещали поддержать Израиль

Участники республиканских дебатов пообещали помочь Израилю и покончить с ХАМАС

© AFP 2023 / Mandel Ngan Участники республиканских дебатов
Участники республиканских дебатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
Участники республиканских дебатов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Все пять участников предвыборных дебатов республиканцев заверили Израиль в своей поддержке и призвали его сокрушить правящее в секторе Газа движение ХАМАС, не обращая внимания на критику международной общественности и СМИ.
Партия в третий раз проводит дебаты претендентов на выдвижение от ее имени в президенты США в отсутствие фаворита праймериз Дональда Трампа, который параллельно выступает на митинге перед своими сторонниками в том же штате Флорида.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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"Покончи раз и навсегда с этими мясниками из ХАМАС... Мне тошно слышать, как СМИ обвиняют во всем Израиль", - ответил губернатор Флориды Рон Десантис на вопрос, что бы он сказал сейчас премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в качестве президента США.
"Прикончи их", - вторила ему бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заявила о необходимости принять меры в отношении Ирана, без которого, по ее словам, не было бы ХАМАС. В финансировании Ирана Хейли обвинила Китай и Россию, которые, по ее словам, покупают у него нефть и оружие, соответственно. Подобные заявления Москва и Иран неоднократно опровергали.
«
"Это не Израилю нужна Америка, это Америке нужен Израиль", - сказала она.
Главный пацифист республиканской гонки - предприниматель с индийскими корнями Вивек Рамасвами – заявил, что у Израиля есть "право и обязанность защищать себя". Он призвал израильтян "выкурить террористов на своей южной границе".
Чернокожий сенатор Тим Скотт заявил, что Израиль должен "стереть ХАМАС с лица земли, а мы вас поддержим". Он потребовал "отрубить голову змее, а голова змеи – это Иран". Нынешнего президента США Джо Байдена и предыдущего американского лидера-демократа Барака Обамы сенатор обвинил в проведении политики умиротворения, которая, по его словам, ведет к войне.
Экс-губернатор Нью Джерси Крис Кристи также поддержал военную операцию в секторе Газа, которая, по его словам, должна гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет вновь напасть на Израиль.
Десантис пообещал обуздать пропалестинские протесты, центром которых стали американские университеты. "Если вы здесь на студенческой визе и солидарны с ХАМАС, я отправлю вас домой безо всяких вопросов", - пригрозил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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В миреСШАИзраильРон ДесантисНикки ХейлиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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