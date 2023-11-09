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Украину ждет раскол из-за Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
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09:44 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/raskol-1908322238.html
Украину ждет раскол из-за Зеленского, пишут СМИ
Украину ждет раскол из-за Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
Украину ждет раскол из-за Зеленского, пишут СМИ
Украину ждет еще больший политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы, пишет исследователь геополитики и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:44
2023-11-09T09:44
политика
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украину ждет еще больший политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.&quot;Можно ожидать, что с объявлением об отмене выборов на Украине будет еще больший внутриполитический раскол&quot;, — говорится в материале.Как отметил эксперт, украинский политик использует конфликт в своей стране ради укрепления своей власти и контроля своего режима над государством, добавив, что на Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение.&quot;Становится очевидным, что Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства&quot;, — написал исследователь.Седьмого ноября Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908310045.html
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политика, в мире, украина, владимир зеленский, сша
Политика, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Украину ждет раскол из-за Зеленского, пишут СМИ

InfoBRICS: Украину ждет политический раскол из-за отмены выборов Зеленским

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украину ждет еще больший политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
«

"Можно ожидать, что с объявлением об отмене выборов на Украине будет еще больший внутриполитический раскол", — говорится в материале.

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Как отметил эксперт, украинский политик использует конфликт в своей стране ради укрепления своей власти и контроля своего режима над государством, добавив, что на Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение.
«

"Становится очевидным, что Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства", — написал исследователь.

Седьмого ноября Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.

Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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