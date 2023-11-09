Украину ждет раскол из-за Зеленского, пишут СМИ
InfoBRICS: Украину ждет политический раскол из-за отмены выборов Зеленским
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украину ждет еще больший политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
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"Можно ожидать, что с объявлением об отмене выборов на Украине будет еще больший внутриполитический раскол", — говорится в материале.
Как отметил эксперт, украинский политик использует конфликт в своей стране ради укрепления своей власти и контроля своего режима над государством, добавив, что на Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение.
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"Становится очевидным, что Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства", — написал исследователь.
Седьмого ноября Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.
Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".