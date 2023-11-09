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Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты - РИА Новости, 09.11.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
14:45 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты - РИА Новости, 09.11.2023
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией "Китайской железнодорожной шестой корпорации" перспективы совместных проектов, в том числе при... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:45
2023-11-09T14:45
республика татарстан
китай
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией "Китайской железнодорожной шестой корпорации" перспективы совместных проектов, в том числе при строительстве логистического комплекса в ОЭЗ "Алабуга", сообщает пресс-служба главы республики. "На встрече обсудили перспективы совместных проектов, в частности, взаимодействие в рамках реализации проекта строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина в ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и составил 1,6 миллиарда долларов. По его словам, китайский бизнес активно работает в Татарстане: реализуются промышленные проекты, строятся производства. "У вас очень серьезный послужной список. Учитывая ваш богатейший опыт строительства, будем рады сотрудничать с вами", - отметил он, обращаясь к представителям компании. Заместитель гендиректора "Китайской железнодорожной шестой корпорации" Ду Шэн сообщил, что компания реализовала более 80% всех железнодорожных проектов на территории Китая. По его словам, отличительная особенность работы корпорации заключается в том, что партнерам предлагается комплексный подход: от проектирования и финансирования до обслуживания железнодорожных проектов. Особая экономическая зона "Алабуга" в марте сообщила о начале строительства крупнейшего в РФ логистического терминала имени Дэн Сяопина. Размер инвестиций на первом этапе реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Ожидается, что терминал станет частью индустриального парка "Этилен 600" для производителей нефтехимической продукции. Планируемая мощность логистического комплекса после всех этапов реализации проекта составляет 100 тысяч контейнеров в год. Площадь логоцентра имени Дэн Сяопина по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки - 1,05 километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.
https://ria.ru/20231108/volga-1908197556.html
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китай, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Китай, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты

Минниханов и Китайская железнодорожная корпорация обсудили совместные проекты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на реку Казанка
Вид на реку Казанка - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией "Китайской железнодорожной шестой корпорации" перспективы совместных проектов, в том числе при строительстве логистического комплекса в ОЭЗ "Алабуга", сообщает пресс-служба главы республики.
"На встрече обсудили перспективы совместных проектов, в частности, взаимодействие в рамках реализации проекта строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина в ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении.
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Минниханов подчеркнул, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и составил 1,6 миллиарда долларов. По его словам, китайский бизнес активно работает в Татарстане: реализуются промышленные проекты, строятся производства.
"У вас очень серьезный послужной список. Учитывая ваш богатейший опыт строительства, будем рады сотрудничать с вами", - отметил он, обращаясь к представителям компании.
Заместитель гендиректора "Китайской железнодорожной шестой корпорации" Ду Шэн сообщил, что компания реализовала более 80% всех железнодорожных проектов на территории Китая. По его словам, отличительная особенность работы корпорации заключается в том, что партнерам предлагается комплексный подход: от проектирования и финансирования до обслуживания железнодорожных проектов.
Особая экономическая зона "Алабуга" в марте сообщила о начале строительства крупнейшего в РФ логистического терминала имени Дэн Сяопина. Размер инвестиций на первом этапе реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Ожидается, что терминал станет частью индустриального парка "Этилен 600" для производителей нефтехимической продукции.
Планируемая мощность логистического комплекса после всех этапов реализации проекта составляет 100 тысяч контейнеров в год. Площадь логоцентра имени Дэн Сяопина по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки - 1,05 километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.
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Республика ТатарстанКитайРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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