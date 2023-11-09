https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты - РИА Новости, 09.11.2023
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией "Китайской железнодорожной шестой корпорации" перспективы совместных проектов, в том числе при... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:45
2023-11-09T14:45
2023-11-09T14:45
республика татарстан
китай
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781553_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6d3b3ce4e2174710ed374618155031c1.jpg
КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией "Китайской железнодорожной шестой корпорации" перспективы совместных проектов, в том числе при строительстве логистического комплекса в ОЭЗ "Алабуга", сообщает пресс-служба главы республики. "На встрече обсудили перспективы совместных проектов, в частности, взаимодействие в рамках реализации проекта строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина в ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и составил 1,6 миллиарда долларов. По его словам, китайский бизнес активно работает в Татарстане: реализуются промышленные проекты, строятся производства. "У вас очень серьезный послужной список. Учитывая ваш богатейший опыт строительства, будем рады сотрудничать с вами", - отметил он, обращаясь к представителям компании. Заместитель гендиректора "Китайской железнодорожной шестой корпорации" Ду Шэн сообщил, что компания реализовала более 80% всех железнодорожных проектов на территории Китая. По его словам, отличительная особенность работы корпорации заключается в том, что партнерам предлагается комплексный подход: от проектирования и финансирования до обслуживания железнодорожных проектов. Особая экономическая зона "Алабуга" в марте сообщила о начале строительства крупнейшего в РФ логистического терминала имени Дэн Сяопина. Размер инвестиций на первом этапе реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Ожидается, что терминал станет частью индустриального парка "Этилен 600" для производителей нефтехимической продукции. Планируемая мощность логистического комплекса после всех этапов реализации проекта составляет 100 тысяч контейнеров в год. Площадь логоцентра имени Дэн Сяопина по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки - 1,05 километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.
https://ria.ru/20231108/volga-1908197556.html
https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907416555.html
китай
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781553_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_f7130da772c9607267e566afc0497770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Китай, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан и Китайская железнодорожная корпорация обсудили общие проекты
Минниханов и Китайская железнодорожная корпорация обсудили совместные проекты
КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией "Китайской железнодорожной шестой корпорации" перспективы совместных проектов, в том числе при строительстве логистического комплекса в ОЭЗ "Алабуга", сообщает пресс-служба главы республики.
"На встрече обсудили перспективы совместных проектов, в частности, взаимодействие в рамках реализации проекта строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина в ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении.
Экономия воды позволит бороться с маловодьем Волги, заявили в Татарстане
Минниханов подчеркнул, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и составил 1,6 миллиарда долларов. По его словам, китайский бизнес активно работает в Татарстане: реализуются промышленные проекты, строятся производства.
"У вас очень серьезный послужной список. Учитывая ваш богатейший опыт строительства, будем рады сотрудничать с вами", - отметил он, обращаясь к представителям компании.
Заместитель гендиректора "Китайской железнодорожной шестой корпорации" Ду Шэн сообщил, что компания реализовала более 80% всех железнодорожных проектов на территории Китая
. По его словам, отличительная особенность работы корпорации заключается в том, что партнерам предлагается комплексный подход: от проектирования и финансирования до обслуживания железнодорожных проектов.
Особая экономическая зона "Алабуга" в марте сообщила о начале строительства крупнейшего в РФ
логистического терминала имени Дэн Сяопина. Размер инвестиций на первом этапе реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Ожидается, что терминал станет частью индустриального парка "Этилен 600" для производителей нефтехимической продукции.
Планируемая мощность логистического комплекса после всех этапов реализации проекта составляет 100 тысяч контейнеров в год. Площадь логоцентра имени Дэн Сяопина по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки - 1,05 километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.
Жители Татарстана за день собрали девять миллионов рублей для сектора Газа