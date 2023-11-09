https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html

СМИ: Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе

СМИ: Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ: Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху до начала наземной операции в секторе Газа отверг предложение о пятидневном прекращении огня в обмен на освобождение... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T21:34

2023-11-09T21:34

2023-11-09T21:34

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху до начала наземной операции в секторе Газа отверг предложение о пятидневном прекращении огня в обмен на освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Собеседники издания сообщили, что Нетаньяху отказался от предложения на начальном этапе переговоров после атаки ХАМАС на страну. Переговоры продолжились после начала наземной наступательной операции 27 октября, однако израильский премьер продолжал занимать жесткую позицию по предложениям о введении режима прекращение огня различной продолжительности в обмен на освобождение нескольких заложников. "Изначальное соглашение... предусматривало освобождение детей, женщин, пожилых и больных людей из числа заложников в обмен на пятидневное прекращение огня, но израильское правительство отвергло его и продемонстрировало свой отказ началом наземной наступательной операции", - говорится в материале. Один из источников сообщил изданию, что Израиль требовал от ХАМАС предоставить полный список удерживаемых в Газе заложников. "В ХАМАС ответили, что не могут предоставить список, если не будет паузы в боевых действиях, поскольку, согласно оценкам, 240 заложников удерживались рядом различных группировок в разных местах по всей Газе", - говорится в материале. Это, как отмечает издание, говорит о том, что даже лидеры ХАМАС не знают сколько у них заложников и где именно они находятся. Другой источник сообщил, что ХАМАС первоначально в обмен на заложников требовал обмена узниками, поставку топлива и других материалов, "но эти требования были отклонены в пользу прекращения лишь авиаударов". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что без освобождения заложников Израиль не прекратит огонь, не даст разрешения на въезд рабочих из сектора Газа и не пропустит топливо в анклав. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/gumpauzy-1908513973.html

https://ria.ru/20231109/predlozheniya-1908507839.html

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