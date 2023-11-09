https://ria.ru/20231109/pozhar-1908371445.html

В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар

В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар - РИА Новости, 09.11.2023

В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар

Пожарные ликвидировали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС Росссии по... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:45

2023-11-09T12:45

2023-11-09T12:45

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС Росссии по Ростовской области. Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. В дореволюционный период в здании, принадлежавшем купеческой семье Парамоновых, был доходный дом. Позже возгорание удалось локализовать. "В 12.26 пожар ликвидирован", - сказал он. Пострадавших нет. По информации городской администрации, здание было построено в 1900 году. Сейчас этот аварийный дом полностью расселен. Для ликвидации пожара были привлечены 61 человек и 20 единиц техники. По факту пожара прокуратура Ростовской области организовала "проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов".

https://ria.ru/20231109/pozhar-1908306537.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону