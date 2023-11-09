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В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар - РИА Новости, 09.11.2023
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12:45 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pozhar-1908371445.html
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар - РИА Новости, 09.11.2023
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар
Пожарные ликвидировали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС Росссии по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:45
2023-11-09T12:45
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС Росссии по Ростовской области. Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. В дореволюционный период в здании, принадлежавшем купеческой семье Парамоновых, был доходный дом. Позже возгорание удалось локализовать. "В 12.26 пожар ликвидирован", - сказал он. Пострадавших нет. По информации городской администрации, здание было построено в 1900 году. Сейчас этот аварийный дом полностью расселен. Для ликвидации пожара были привлечены 61 человек и 20 единиц техники. По факту пожара прокуратура Ростовской области организовала "проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов".
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили пожар

В доходном доме Парамонова в центре Ростова-на-Дону ликвидировали пожар

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиЛиквидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону
Ликвидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Ликвидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС Росссии по Ростовской области.
Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. В дореволюционный период в здании, принадлежавшем купеческой семье Парамоновых, был доходный дом. Позже возгорание удалось локализовать.
"В 12.26 пожар ликвидирован", - сказал он. Пострадавших нет.
По информации городской администрации, здание было построено в 1900 году. Сейчас этот аварийный дом полностью расселен.
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Для ликвидации пожара были привлечены 61 человек и 20 единиц техники.
По факту пожара прокуратура Ростовской области организовала "проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов".
 
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