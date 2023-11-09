https://ria.ru/20231109/pozhar-1908325749.html
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали - РИА Новости, 09.11.2023
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали
Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:01
2023-11-09T10:01
2023-11-09T10:01
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. В дореволюционный период здание, принадлежавшее купеческой семье Парамоновых, использовалось как доходный дом. "В 9.31 (совпадает с мск - ред.) пожар локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал представитель регионального ГУМЧС. Отмечается, что пострадавших нет. По информации городской администрации, здание было построено в 1900 году. В настоящее время этот аварийный дом полностью расселен.
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали
Пожар в доходном доме Парамонова в центре Ростова-на-Дону локализовали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. В дореволюционный период здание, принадлежавшее купеческой семье Парамоновых, использовалось как доходный дом.
"В 9.31 (совпадает с мск - ред.) пожар локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал представитель регионального ГУМЧС.
Отмечается, что пострадавших нет.
По информации городской администрации, здание было построено в 1900 году. В настоящее время этот аварийный дом полностью расселен.
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили