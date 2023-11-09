https://ria.ru/20231109/pozhar-1908325749.html

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали - РИА Новости, 09.11.2023

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону локализовали

Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:01

2023-11-09T10:01

2023-11-09T10:01

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. В дореволюционный период здание, принадлежавшее купеческой семье Парамоновых, использовалось как доходный дом. "В 9.31 (совпадает с мск - ред.) пожар локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал представитель регионального ГУМЧС. Отмечается, что пострадавших нет. По информации городской администрации, здание было построено в 1900 году. В настоящее время этот аварийный дом полностью расселен.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html

ростов-на-дону

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону