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В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание - РИА Новости, 09.11.2023
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09:00 09.11.2023 (обновлено: 09:06 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pozhar-1908312845.html
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание - РИА Новости, 09.11.2023
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание
Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:00
2023-11-09T09:06
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 7.43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", - сказал он. Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены 61 человек и 20 единиц техники. По данным администрации города, по адресу Социалистическая, 128 в Ростове-на-Дону расположен доходный дом Парамонова, построенный в 1900 году. Дом является аварийным. По улице Социалистической движение перекрыто.
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание

В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание, объявлен 2 ранг пожара

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиЛиквидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону
Ликвидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Ликвидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 7.43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", - сказал он.
Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара 600 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлечены 61 человек и 20 единиц техники.
По данным администрации города, по адресу Социалистическая, 128 в Ростове-на-Дону расположен доходный дом Парамонова, построенный в 1900 году. Дом является аварийным. По улице Социалистической движение перекрыто.
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