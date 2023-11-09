https://ria.ru/20231109/pozhar-1908312845.html

В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание

В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание - РИА Новости, 09.11.2023

В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание

Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:00

2023-11-09T09:00

2023-11-09T09:06

происшествия

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908313256_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a754760ed9d6d973056623fccd674df9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 7.43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", - сказал он. Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены 61 человек и 20 единиц техники. По данным администрации города, по адресу Социалистическая, 128 в Ростове-на-Дону расположен доходный дом Парамонова, построенный в 1900 году. Дом является аварийным. По улице Социалистической движение перекрыто.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону