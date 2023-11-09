https://ria.ru/20231109/pozhar-1908312845.html
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание - РИА Новости, 09.11.2023
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание
Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:00
2023-11-09T09:00
2023-11-09T09:06
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 7.43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", - сказал он. Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены 61 человек и 20 единиц техники. По данным администрации города, по адресу Социалистическая, 128 в Ростове-на-Дону расположен доходный дом Парамонова, построенный в 1900 году. Дом является аварийным. По улице Социалистической движение перекрыто.
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание
В центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание, объявлен 2 ранг пожара
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Бесхозное здание загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону на 600 квадратных метрах, объявлен 2 ранг пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 7.43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", - сказал он.
Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара 600 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлечены 61 человек и 20 единиц техники.
По данным администрации города, по адресу Социалистическая, 128 в Ростове-на-Дону расположен доходный дом Парамонова, построенный в 1900 году. Дом является аварийным. По улице Социалистической движение перекрыто.
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили