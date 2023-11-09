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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:16
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 75 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - отмечает МО РФ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 бойцов