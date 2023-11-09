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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 09.11.2023 (обновлено: 14:16 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/poteri-1908400271.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 75 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908401906.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 бойцов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
«
"Уничтожено до 75 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - отмечает МО РФ.
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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