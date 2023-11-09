https://ria.ru/20231109/poteri-1908400271.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_fc639c58a71df2d4fbcaa613c2eb38e1.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки на Запорожском направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожено до 75 украинских военнослужащих, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 75 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908401906.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская область