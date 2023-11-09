https://ria.ru/20231109/potasovka-1908372599.html

СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области

СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области - РИА Новости, 09.11.2023

СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области

Следственный комитет в Сызрани решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей в магазине - к ответственности так и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:50

2023-11-09T12:50

2023-11-09T12:50

происшествия

самарская область

сызрань

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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Следственный комитет в Сызрани решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей в магазине - к ответственности так и никто не привлечен, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области. Информация о потасовке появилась в соцсетях в четверг, хотя она произошла еще в декабре прошлого года. В публикации во "ВКонтакте" указано, что женщина со своей матерью отправилась в магазин "Манго" и повздорила с продавщицей - по данным очевидцев, иностранкой. Та якобы выбила телефон из рук покупательницы, вытащила ее за волосы из магазина, а затем прыснула баллончиком в лицо мамы и ее дочери. Хозяин магазина, тоже, предположительно, иностранец, тем временем начал оскорблял женщин и вступил в потасовку с мужем одной из пострадавших и охранником. Со слов пострадавших, в какой-то момент владелец магазина вытащил пистолет и приставил его к груди мужа одной из клиенток. До настоящего момента к уголовной ответственности никто не привлечен, пишет СУСК со ссылкой на жалобы в соцсетях. "По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления СК РФ по Самарской области", - говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В последнее время преступления мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично главы ведомства Александра Бастрыкина. В начале ноября Бастрыкин после жалоб местных жителей раскритиковал работу руководителя СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и отстранил его от должности на время служебной проверки.

https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

самарская область

сызрань

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область, сызрань