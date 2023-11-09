https://ria.ru/20231109/potasovka-1908372599.html
СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области
СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области - РИА Новости, 09.11.2023
СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области
Следственный комитет в Сызрани решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей в магазине - к ответственности так и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:50
2023-11-09T12:50
2023-11-09T12:50
происшествия
самарская область
сызрань
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Следственный комитет в Сызрани решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей в магазине - к ответственности так и никто не привлечен, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области. Информация о потасовке появилась в соцсетях в четверг, хотя она произошла еще в декабре прошлого года. В публикации во "ВКонтакте" указано, что женщина со своей матерью отправилась в магазин "Манго" и повздорила с продавщицей - по данным очевидцев, иностранкой. Та якобы выбила телефон из рук покупательницы, вытащила ее за волосы из магазина, а затем прыснула баллончиком в лицо мамы и ее дочери. Хозяин магазина, тоже, предположительно, иностранец, тем временем начал оскорблял женщин и вступил в потасовку с мужем одной из пострадавших и охранником. Со слов пострадавших, в какой-то момент владелец магазина вытащил пистолет и приставил его к груди мужа одной из клиенток. До настоящего момента к уголовной ответственности никто не привлечен, пишет СУСК со ссылкой на жалобы в соцсетях. "По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления СК РФ по Самарской области", - говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В последнее время преступления мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично главы ведомства Александра Бастрыкина. В начале ноября Бастрыкин после жалоб местных жителей раскритиковал работу руководителя СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и отстранил его от должности на время служебной проверки.
https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, сызрань
Происшествия, Самарская область, Сызрань
СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области
СК забрал дело о потасовке между мигрантами и местной жительницей в Сызрани
САМАРА, 9 ноя - РИА Новости.
Следственный комитет в Сызрани решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей в магазине - к ответственности так и никто не привлечен, сообщило
следственное управление СК РФ по Самарской области.
Информация о потасовке появилась в соцсетях в четверг, хотя она произошла еще в декабре прошлого года. В публикации во "ВКонтакте" указано, что женщина со своей матерью отправилась в магазин "Манго" и повздорила с продавщицей - по данным очевидцев, иностранкой.
Та якобы выбила телефон из рук покупательницы, вытащила ее за волосы из магазина, а затем прыснула баллончиком в лицо мамы и ее дочери. Хозяин магазина, тоже, предположительно, иностранец, тем временем начал оскорблял женщин и вступил в потасовку с мужем одной из пострадавших и охранником.
Со слов пострадавших, в какой-то момент владелец магазина вытащил пистолет и приставил его к груди мужа одной из клиенток. До настоящего момента к уголовной ответственности никто не привлечен, пишет СУСК со ссылкой на жалобы в соцсетях.
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"По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления СК РФ по Самарской области", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
В последнее время преступления мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично главы ведомства Александра Бастрыкина
. В начале ноября Бастрыкин после жалоб местных жителей раскритиковал работу руководителя СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и отстранил его от должности на время служебной проверки.
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