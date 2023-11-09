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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский - РИА Новости, 09.11.2023

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:13

2023-11-09T14:13

2023-11-09T14:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия