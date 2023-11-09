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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский - РИА Новости, 09.11.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:13
2023-11-09T14:13
2023-11-09T14:16
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский
МО: ВС РФ нанесли огневое поражение противнику на островах Мелкий и Алешкинский