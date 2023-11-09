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В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО - РИА Новости, 09.11.2023
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07:35 09.11.2023 (обновлено: 09:10 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908306425.html
В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО
В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО - РИА Новости, 09.11.2023
В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО
Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T07:35
2023-11-09T09:10
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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин. "Белянковский женсовет организовал приготовление чак-чак для отправки нашим воинам, находящимся в зоне спецоперации. Приготовленный умелыми руками вкусный чак-чак разделили на 40 порций и упаковали в пищевые контейнеры", - поделился новостью Минигалин в своем Telegram-канале. Он отметил, что землякам, участвующим в спецоперации, будет приятно получить сладкий гостинец из родных мест. "Спасибо вам, женщины, за заботу о тех, кто сейчас стоит на защите Отечества", - обратился глава района к сельскому женсовету.
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В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО

Сельский женсовет из Башкирии приготовил чак-чак для участников СВО

© Фото : пресс-служба администрации Белокатайского района БашкирииЖенсовет села Белянка из Башкирии приготовил чак-чак для участников спецоперации
Женсовет села Белянка из Башкирии приготовил чак-чак для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Белокатайского района Башкирии
Женсовет села Белянка из Башкирии приготовил чак-чак для участников спецоперации
Читать ria.ru в
УФА, 9 ноя - РИА Новости. Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин.
"Белянковский женсовет организовал приготовление чак-чак для отправки нашим воинам, находящимся в зоне спецоперации. Приготовленный умелыми руками вкусный чак-чак разделили на 40 порций и упаковали в пищевые контейнеры", - поделился новостью Минигалин в своем Telegram-канале.
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Вчера, 14:56
Он отметил, что землякам, участвующим в спецоперации, будет приятно получить сладкий гостинец из родных мест. "Спасибо вам, женщины, за заботу о тех, кто сейчас стоит на защите Отечества", - обратился глава района к сельскому женсовету.
 
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