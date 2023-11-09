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В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО

В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО - РИА Новости, 09.11.2023

В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО

Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T07:35

2023-11-09T07:35

2023-11-09T09:10

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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин. "Белянковский женсовет организовал приготовление чак-чак для отправки нашим воинам, находящимся в зоне спецоперации. Приготовленный умелыми руками вкусный чак-чак разделили на 40 порций и упаковали в пищевые контейнеры", - поделился новостью Минигалин в своем Telegram-канале. Он отметил, что землякам, участвующим в спецоперации, будет приятно получить сладкий гостинец из родных мест. "Спасибо вам, женщины, за заботу о тех, кто сейчас стоит на защите Отечества", - обратился глава района к сельскому женсовету.

https://ria.ru/20231108/bashkiriya-1908156581.html

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