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В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО
В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО - РИА Новости, 09.11.2023
В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО
Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T07:35
2023-11-09T07:35
2023-11-09T09:10
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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин. "Белянковский женсовет организовал приготовление чак-чак для отправки нашим воинам, находящимся в зоне спецоперации. Приготовленный умелыми руками вкусный чак-чак разделили на 40 порций и упаковали в пищевые контейнеры", - поделился новостью Минигалин в своем Telegram-канале. Он отметил, что землякам, участвующим в спецоперации, будет приятно получить сладкий гостинец из родных мест. "Спасибо вам, женщины, за заботу о тех, кто сейчас стоит на защите Отечества", - обратился глава района к сельскому женсовету.
https://ria.ru/20231108/bashkiriya-1908156581.html
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общество, россия
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В Башкирии приготовили чак-чак для участников СВО
Сельский женсовет из Башкирии приготовил чак-чак для участников СВО
УФА, 9 ноя - РИА Новости. Женщины из башкирского села Белянка приготовили для земляков, участвующих в спецоперации, национальное блюдо - чак-чак, сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин.
"Белянковский женсовет организовал приготовление чак-чак для отправки нашим воинам, находящимся в зоне спецоперации. Приготовленный умелыми руками вкусный чак-чак разделили на 40 порций и упаковали в пищевые контейнеры", - поделился новостью Минигалин в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что землякам, участвующим в спецоперации, будет приятно получить сладкий гостинец из родных мест. "Спасибо вам, женщины, за заботу о тех, кто сейчас стоит на защите Отечества", - обратился глава района к сельскому женсовету.