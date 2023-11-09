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Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС
Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС
Расширение Европейского союза будет приоритетом польского президентства в Совете ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:44
2023-11-09T00:44
2023-11-09T00:44
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еврокомиссия
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Расширение Европейского союза будет приоритетом польского президентства в Совете ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Еврокомиссия также рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС при условии выполнения девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "Расширение Европейского союза - это один из приоритетов польского президентства в Совете ЕС в 2025 году. Поэтому я рад решению Европейской комиссии, которая рекомендует начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдавией, Боснией и Герцеговиной, а также предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС", - написал Дуда в соцсети Х. Он добавил, что Польша "уже давно активно поддерживает стремление этих стран к членству в Европейском союзе".
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в мире, польша, украина, молдавия, грузия, анджей дуда, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Украина, Молдавия, Грузия, Анджей Дуда, Евросоюз, Еврокомиссия
Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС
Дуда: расширение ЕС будет приоритетом польского президентства в Совете ЕС