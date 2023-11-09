https://ria.ru/20231109/polsha-1908289169.html

Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС

Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС - РИА Новости, 09.11.2023

Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС

Расширение Европейского союза будет приоритетом польского президентства в Совете ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T00:44

2023-11-09T00:44

2023-11-09T00:44

в мире

польша

украина

молдавия

грузия

анджей дуда

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg

ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Расширение Европейского союза будет приоритетом польского президентства в Совете ЕС в 2025 году, заявил президент республики Анджей Дуда. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Еврокомиссия также рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС при условии выполнения девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "Расширение Европейского союза - это один из приоритетов польского президентства в Совете ЕС в 2025 году. Поэтому я рад решению Европейской комиссии, которая рекомендует начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдавией, Боснией и Герцеговиной, а также предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС", - написал Дуда в соцсети Х. Он добавил, что Польша "уже давно активно поддерживает стремление этих стран к членству в Европейском союзе".

https://ria.ru/20231109/upadok-1908287381.html

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908285010.html

польша

украина

молдавия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, молдавия, грузия, анджей дуда, евросоюз, еврокомиссия