https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908400529.html

Семь светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю

Семь светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 09.11.2023

Семь светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в рамках проекта по ликвидации пробок за минувшую неделю модернизировали семь светофорных... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:47

2023-11-09T14:47

2023-11-09T14:47

новости подмосковья

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мытищи

лобня

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в рамках проекта по ликвидации пробок за минувшую неделю модернизировали семь светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы проводились в Красногорске, Лобне, Химках, Мытищах. Как отметили в пресс-службе, в Красногорске перенастроили и модернизировали три светофора на автомобильной дороге "Глухово – Николо-Урюпино": на пересечении с улицей Архангельской установили и настроили новый светофор; на пересечении с улицей Заповедной установили бело-лунную секцию и вызывные кнопки для пешеходов. Также на этом участке скорректировали режим работы светофора - там добавили утренние, дневные и ночные режимы работы, а в час пик увеличили время выезда с улицы Заповедной. На светофоре, расположенном рядом с магазином "Мираторг", синхронизировали режим работы с предыдущим светофором на улице Заповедной. На светофоре, расположенном на улице Горки Киевские в Лобне, установили бело-лунную секцию и скорректировали режим работы, увеличили время проезда по Рогачевскому шоссе. В квартале Клязьма Химок на перекрестке у остановки "Яковлево" скорректировали режим работы светофора. Там увеличили время проезда по главной дороге. На двух светофорах на пересечениях улицы Центральной с Фабричным проездом и улицы Совхозной в Мытищах установили бело-лунную секцию и скорректировали режим работы. А на пересечении Пироговского шоссе с улицей Совхозной в Мытищах и на пересечении улицы Ленина и Краснополянского проезда в Лобне специалисты настраивают адаптивное управление.

https://ria.ru/20231108/dtp-1908219446.html

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мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, лобня