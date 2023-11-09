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Семь светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю
Семь светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 09.11.2023
Семь светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в рамках проекта по ликвидации пробок за минувшую неделю модернизировали семь светофорных... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:47
2023-11-09T14:47
2023-11-09T14:47
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в рамках проекта по ликвидации пробок за минувшую неделю модернизировали семь светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы проводились в Красногорске, Лобне, Химках, Мытищах. Как отметили в пресс-службе, в Красногорске перенастроили и модернизировали три светофора на автомобильной дороге "Глухово – Николо-Урюпино": на пересечении с улицей Архангельской установили и настроили новый светофор; на пересечении с улицей Заповедной установили бело-лунную секцию и вызывные кнопки для пешеходов. Также на этом участке скорректировали режим работы светофора - там добавили утренние, дневные и ночные режимы работы, а в час пик увеличили время выезда с улицы Заповедной. На светофоре, расположенном рядом с магазином "Мираторг", синхронизировали режим работы с предыдущим светофором на улице Заповедной. На светофоре, расположенном на улице Горки Киевские в Лобне, установили бело-лунную секцию и скорректировали режим работы, увеличили время проезда по Рогачевскому шоссе. В квартале Клязьма Химок на перекрестке у остановки "Яковлево" скорректировали режим работы светофора. Там увеличили время проезда по главной дороге. На двух светофорах на пересечениях улицы Центральной с Фабричным проездом и улицы Совхозной в Мытищах установили бело-лунную секцию и скорректировали режим работы. А на пересечении Пироговского шоссе с улицей Совхозной в Мытищах и на пересечении улицы Ленина и Краснополянского проезда в Лобне специалисты настраивают адаптивное управление.
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), мытищи, лобня
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Лобня
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в рамках проекта по ликвидации пробок за минувшую неделю модернизировали семь светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы проводились в Красногорске
, Лобне
, Химках
, Мытищах
. Как отметили в пресс-службе, в Красногорске перенастроили и модернизировали три светофора на автомобильной дороге "Глухово – Николо-Урюпино": на пересечении с улицей Архангельской
установили и настроили новый светофор; на пересечении с улицей Заповедной установили бело-лунную секцию и вызывные кнопки для пешеходов. Также на этом участке скорректировали режим работы светофора - там добавили утренние, дневные и ночные режимы работы, а в час пик увеличили время выезда с улицы Заповедной. На светофоре, расположенном рядом с магазином "Мираторг", синхронизировали режим работы с предыдущим светофором на улице Заповедной.
Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья
На светофоре, расположенном на улице Горки Киевские в Лобне, установили бело-лунную секцию и скорректировали режим работы, увеличили время проезда по Рогачевскому шоссе.
В квартале Клязьма Химок на перекрестке у остановки "Яковлево" скорректировали режим работы светофора. Там увеличили время проезда по главной дороге.
На двух светофорах на пересечениях улицы Центральной с Фабричным проездом и улицы Совхозной в Мытищах установили бело-лунную секцию и скорректировали режим работы. А на пересечении Пироговского шоссе с улицей Совхозной в Мытищах и на пересечении улицы Ленина и Краснополянского проезда в Лобне специалисты настраивают адаптивное управление.