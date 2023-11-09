https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908349557.html

Власти Подмосковья ориентируются на модернизацию котельных

Власти Подмосковья ориентируются на модернизацию котельных - РИА Новости, 09.11.2023

Власти Подмосковья ориентируются на модернизацию котельных

Среди энергосберегающих технологий и проектов, реализуемых в Подмосковье, выделяются программы по строительству и модернизации котельных, переходу на... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:19

2023-11-09T11:19

2023-11-09T11:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Среди энергосберегающих технологий и проектов, реализуемых в Подмосковье, выделяются программы по строительству и модернизации котельных, переходу на индивидуальное отопление, а также на автоматизированное управление теплоснабжением, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Московской области. "Подмосковье всегда уделяло большое внимание вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Отдельно хотелось бы отметить проект "ТОП-5", который реализуется на территории Московской области с 2019 года. Проект "ТОП-5" направлен на сдерживание роста платы жителей за ЖКУ, в рамках которого осуществляется модернизация котлового оборудования, а также строительство новых энергоэффективных котельных, использующих в качестве основного топлива природный газ. Такие котельные не только существенно эффективнее угольных, но и гораздо экологичнее, что, безусловно, важно для нашего региона", - отметили в пресс-службе. В Минэнерго также поделились результатами перевода 102 абонентов в городском округе Серебряные Пруды на индивидуальное теплоснабжение. Это позволило не только вывести 20 километров изношенных сетей в однотрубном исчислении, но и на 50% сократить платежи жителей на отопление. Помимо этого, в работу учреждений бюджетной сферы, таких как школы, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы, музеи и другие, активно внедряются технологии по автоматизированному управлению системами теплоснабжения учреждений в зависимости от температуры наружного воздуха. Это не только позволяет экономить средства на оплату тепла и электричества, но и существенно повышает комфортность пребывания в социальных учреждениях. "Вместе с тем идет планомерная работа по сокращению использования люминесцентных ламп. Такие лампы не только потребляют существенно больше электричества, чем светодиодные осветительные приборы, но и требуют дополнительных затрат на их утилизацию из-за содержащихся паров ртути. При этом светодиодные светильники могут регулироваться в зависимости от естественной освещенности, что в сумме дает больший энергосберегающий эффект", - добавили в ведомстве. Ежегодно 11 ноября в России отмечается Международный День энергосбережения. Основная цель праздника - привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Вместе с тем экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907960183.html

московская область (подмосковье)

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии)