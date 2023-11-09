https://ria.ru/20231109/pnevmatika-1908409175.html
В Кировской области осудили мужчину, обстрелявшего подростков из пневматики
В Кировской области осудили мужчину, обстрелявшего подростков из пневматики - РИА Новости, 09.11.2023
В Кировской области осудили мужчину, обстрелявшего подростков из пневматики
Житель Кировской области, открывший стрельбу из пневматической винтовки по подросткам и ранивший одного из них, осужден на год условного заключения за... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:37
2023-11-09T14:37
2023-11-09T14:42
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Житель Кировской области, открывший стрельбу из пневматической винтовки по подросткам и ранивший одного из них, осужден на год условного заключения за хулиганство, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Установлено, что инцидент произошел 8 мая, когда 51-летний житель города Мураши увидел находящихся на улице троих ранее ему незнакомых подростков. "Без повода, стремясь показать свое превосходство над окружающими, проявляя агрессию к несовершеннолетним, направил в их сторону пневматическую винтовку. Испугавшись агрессивных действий вооруженного мужчины, они стали убегать от него. Мужчина стал выкрикивать в адрес несовершеннолетних угрозы и начал производить выстрелы. В результате в ногу был травмирован один из них", - говорится в сообщении регионального СУСК. "Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Судом ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231103/pnevmatika-1907254576.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Кировской области осудили мужчину, обстрелявшего подростков из пневматики
Жителю Кировской области дали год условно за стрельбу в подростков из пневматики