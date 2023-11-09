https://ria.ru/20231109/peskov-1908361167.html
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2023
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков
США тратят свыше 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего государственного долга, им скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:08
2023-11-09T12:08
2023-11-09T12:16
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дмитрий песков
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павел зарубин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США тратят свыше 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего государственного долга, им скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Я вот только недавно читал что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, могут ли США, у которых кончаются средства на поддержку Украины, напечатать деньги."Бумаги скоро будет не хватать", - добавил он, комментируя возможность того, что "печатные станки" скоро сломаются.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html
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сша, в мире, дмитрий песков, украина, экономика, павел зарубин
США, В мире, Дмитрий Песков, Украина, Экономика, Павел Зарубин
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков
Песков: США тратят на обслуживание своего госдолга более 200 млн долларов в час