https://ria.ru/20231109/peskov-1908361167.html

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2023

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил Песков

США тратят свыше 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего государственного долга, им скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:08

2023-11-09T12:08

2023-11-09T12:16

сша

в мире

дмитрий песков

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экономика

павел зарубин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США тратят свыше 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего государственного долга, им скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Я вот только недавно читал что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", - сказал Песков отвечая на вопрос о том, могут ли США, у которых кончаются средства на поддержку Украины, напечатать деньги."Бумаги скоро будет не хватать", - добавил он, комментируя возможность того, что "печатные станки" скоро сломаются.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

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сша, в мире, дмитрий песков, украина, экономика, павел зарубин