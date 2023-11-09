Рейтинг@Mail.ru
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pereimenovanie-1908509188.html
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ - РИА Новости, 09.11.2023
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ
Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий". РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:27
2023-11-09T20:27
в мире
украина
россия
федор достоевский
михаил лермонтов
александр грибоедов
киевский городской совет
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_76ad2bb8f8ac7eb5ec47b7724df502fa.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий". "Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", - говорится на сайте горсовета. Среди библиотек, сменивших названия, указываются библиотеки имени Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Алексея Новикова-Прибоя, Александра Грибоедова и Корнея Чуковского, также библиотеки "Дружбы народов" и "Молодая гвардия". В списке переименованных школ значатся школы имени Юрия Гагарина и Александра Пушкина. Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20231107/kiev-1907841559.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_6fe4443c3955c813836c0e37f2a89c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, федор достоевский, михаил лермонтов, александр грибоедов, киевский городской совет, молодая гвардия
В мире, Украина, Россия, Федор Достоевский, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Киевский городской совет, Молодая гвардия
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ

Киевский горсовет сменил российские названия 14 учебных заведений и 12 библиотек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВъездной знак города Киева
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Въездной знак города Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий".
«
"Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", - говорится на сайте горсовета.
Среди библиотек, сменивших названия, указываются библиотеки имени Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Алексея Новикова-Прибоя, Александра Грибоедова и Корнея Чуковского, также библиотеки "Дружбы народов" и "Молодая гвардия". В списке переименованных школ значатся школы имени Юрия Гагарина и Александра Пушкина.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Памятник русскому поэту Александру Пушкину, оскверненный вандалами в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
7 ноября, 11:05
 
В миреУкраинаРоссияФедор ДостоевскийМихаил ЛермонтовАлександр ГрибоедовКиевский городской советМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала