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Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ - РИА Новости, 09.11.2023
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ
Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий". РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:27
2023-11-09T20:27
2023-11-09T20:27
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий". "Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", - говорится на сайте горсовета. Среди библиотек, сменивших названия, указываются библиотеки имени Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Алексея Новикова-Прибоя, Александра Грибоедова и Корнея Чуковского, также библиотеки "Дружбы народов" и "Молодая гвардия". В списке переименованных школ значатся школы имени Юрия Гагарина и Александра Пушкина. Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20231107/kiev-1907841559.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, федор достоевский, михаил лермонтов, александр грибоедов, киевский городской совет, молодая гвардия
В мире, Украина, Россия, Федор Достоевский, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Киевский городской совет, Молодая гвардия
Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ
Киевский горсовет сменил российские названия 14 учебных заведений и 12 библиотек