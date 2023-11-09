https://ria.ru/20231109/pereimenovanie-1908509188.html

Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ

Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ - РИА Новости, 09.11.2023

Киевский горсовет изменил российские названия 26 библиотек и школ

Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий". РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:27

2023-11-09T20:27

2023-11-09T20:27

в мире

украина

россия

федор достоевский

михаил лермонтов

александр грибоедов

киевский городской совет

молодая гвардия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киевский городской совет заявил о смене названий 14 учебных заведений и 12 библиотек из-за "российских названий". "Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", - говорится на сайте горсовета. Среди библиотек, сменивших названия, указываются библиотеки имени Федора Достоевского, Михаила Лермонтова, Алексея Новикова-Прибоя, Александра Грибоедова и Корнея Чуковского, также библиотеки "Дружбы народов" и "Молодая гвардия". В списке переименованных школ значатся школы имени Юрия Гагарина и Александра Пушкина. Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20231107/kiev-1907841559.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, федор достоевский, михаил лермонтов, александр грибоедов, киевский городской совет, молодая гвардия