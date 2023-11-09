https://ria.ru/20231109/peregovory-1908291352.html

Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации

Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации - РИА Новости, 09.11.2023

Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации

Переговоры о нормализации отношения Израиля и Саудовской Аравии поставлены на паузу в связи с конфликтом в секторе Газа, но, как ожидается, возобновятся с его... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:12

2023-11-09T01:12

2023-11-09T01:12

в мире

саудовская аравия

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государственный департамент сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Переговоры о нормализации отношения Израиля и Саудовской Аравии поставлены на паузу в связи с конфликтом в секторе Газа, но, как ожидается, возобновятся с его завершением, сказала помощница госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. "На данный момент они на паузе с учетом кризиса в регионе... Я ожидаю, что мы сможем их возобновить по другую сторону кризиса", - сказала она на слушаниях в конгрессе. По словам чиновницы, переговоры были прерваны, когда стороны собирались перейти к обсуждению "палестинского компонента" договоренностей о нормализации. В обмен на признание Израиля и налаживание отношений с ним Саудовская Аравия, как сообщалось ранее, требовала значительных уступок палестинцам. Лиф также сказала, что США видят возросший интерес в международном сообществе к возобновлению после многолетнего перерыва процесса окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта с созданием палестинского государства в границах 1967 года, скорректированных с учетом согласованных с Израилем обменов территориями. Ее выступление в конгрессе ненадолго прервали пропалестинские активисты, требующие прекращения огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20231021/izrail-1904342014.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, израиль, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток