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Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации - РИА Новости, 09.11.2023
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01:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/peregovory-1908291352.html
Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации
Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации - РИА Новости, 09.11.2023
Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации
Переговоры о нормализации отношения Израиля и Саудовской Аравии поставлены на паузу в связи с конфликтом в секторе Газа, но, как ожидается, возобновятся с его... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:12
2023-11-09T01:12
в мире
саудовская аравия
израиль
сша
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Переговоры о нормализации отношения Израиля и Саудовской Аравии поставлены на паузу в связи с конфликтом в секторе Газа, но, как ожидается, возобновятся с его завершением, сказала помощница госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. "На данный момент они на паузе с учетом кризиса в регионе... Я ожидаю, что мы сможем их возобновить по другую сторону кризиса", - сказала она на слушаниях в конгрессе. По словам чиновницы, переговоры были прерваны, когда стороны собирались перейти к обсуждению "палестинского компонента" договоренностей о нормализации. В обмен на признание Израиля и налаживание отношений с ним Саудовская Аравия, как сообщалось ранее, требовала значительных уступок палестинцам. Лиф также сказала, что США видят возросший интерес в международном сообществе к возобновлению после многолетнего перерыва процесса окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта с созданием палестинского государства в границах 1967 года, скорректированных с учетом согласованных с Израилем обменов территориями. Ее выступление в конгрессе ненадолго прервали пропалестинские активисты, требующие прекращения огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20231021/izrail-1904342014.html
саудовская аравия
израиль
сша
ближний восток
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в мире, саудовская аравия, израиль, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, Саудовская Аравия, Израиль, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации

Госдеп: переговоры о саудовско-израильской нормализации остановлены из-за Газы

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Переговоры о нормализации отношения Израиля и Саудовской Аравии поставлены на паузу в связи с конфликтом в секторе Газа, но, как ожидается, возобновятся с его завершением, сказала помощница госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.
«
"На данный момент они на паузе с учетом кризиса в регионе... Я ожидаю, что мы сможем их возобновить по другую сторону кризиса", - сказала она на слушаниях в конгрессе.
По словам чиновницы, переговоры были прерваны, когда стороны собирались перейти к обсуждению "палестинского компонента" договоренностей о нормализации. В обмен на признание Израиля и налаживание отношений с ним Саудовская Аравия, как сообщалось ранее, требовала значительных уступок палестинцам.
Лиф также сказала, что США видят возросший интерес в международном сообществе к возобновлению после многолетнего перерыва процесса окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта с созданием палестинского государства в границах 1967 года, скорректированных с учетом согласованных с Израилем обменов территориями.
Ее выступление в конгрессе ненадолго прервали пропалестинские активисты, требующие прекращения огня в секторе Газа.
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В миреСаудовская АравияИзраильСШАГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний Восток
 
 
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