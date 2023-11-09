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В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника - РИА Новости, 09.11.2023
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17:22 09.11.2023 (обновлено: 17:25 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pediatr-1908464363.html
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника - РИА Новости, 09.11.2023
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника
Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:22
2023-11-09T17:25
происшествия
симферополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя, сообщает крымское управление СК РФ. "Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что врач-педиатр, зная о наличии у 15-летнего ученика заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной школьной эстафеты и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. На школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечнососудистой недостаточностью", - подчеркнули в пресс-службе. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра одной из поликлиник Симферополя утверждено. "Перед судом предстанет врач, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности ученику 9 класса одной из школ во время занятий физкультурой", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/krasnoyarsk-1901476656.html
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происшествия, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника

В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть 15-летнего школьника

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя, сообщает крымское управление СК РФ.
"Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, что врач-педиатр, зная о наличии у 15-летнего ученика заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной школьной эстафеты и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. На школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечнососудистой недостаточностью", - подчеркнули в пресс-службе.
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В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра одной из поликлиник Симферополя утверждено.
"Перед судом предстанет врач, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности ученику 9 класса одной из школ во время занятий физкультурой", - подчеркнули в пресс-службе.
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