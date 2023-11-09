https://ria.ru/20231109/pediatr-1908464363.html
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника - РИА Новости, 09.11.2023
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника
Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:22
2023-11-09T17:22
2023-11-09T17:25
происшествия
симферополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя, сообщает крымское управление СК РФ. "Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что врач-педиатр, зная о наличии у 15-летнего ученика заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной школьной эстафеты и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. На школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечнососудистой недостаточностью", - подчеркнули в пресс-службе. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра одной из поликлиник Симферополя утверждено. "Перед судом предстанет врач, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности ученику 9 класса одной из школ во время занятий физкультурой", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/krasnoyarsk-1901476656.html
https://ria.ru/20231108/shkola-1908144127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть школьника
В Крыму будут судить педиатра, допустившего смерть 15-летнего школьника
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости.
Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя, сообщает крымское управление СК РФ
.
"Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, что врач-педиатр, зная о наличии у 15-летнего ученика заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной школьной эстафеты и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. На школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечнососудистой недостаточностью", - подчеркнули в пресс-службе.
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В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра одной из поликлиник Симферополя утверждено.
"Перед судом предстанет врач, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности ученику 9 класса одной из школ во время занятий физкультурой", - подчеркнули в пресс-службе.
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