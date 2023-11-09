https://ria.ru/20231109/patriarkh-1908384768.html

Патриарх Кирилл рассказал, за что его отца отправили в ссылку

Патриарх Кирилл рассказал, за что его отца отправили в ссылку - РИА Новости, 09.11.2023

Патриарх Кирилл рассказал, за что его отца отправили в ссылку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что советские власти отправили в ссылку его отца протоиерея Михаила Гундяева за написание слова "Бог" с... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:38

2023-11-09T13:38

2023-11-09T13:38

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество русской словесности

россия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что советские власти отправили в ссылку его отца протоиерея Михаила Гундяева за написание слова "Бог" с заглавной буквы. "Причиной отправки на колымские лагеря стали найденные у него при обыске конспекты высших богословских курсов... Мой отец оказался на Колыме вот только за то, что во время обыска в его съемной комнате следователи нашли конспекты этих самых богословских курсов, где, естественно, слово "Бог" было написано с большой буквы. Переглянувшись, один пальцем ткнул в это слово и говорит: "Ишь, "Бог" пишет с большой буквы!". На что второй сказал: "Больше ничего искать не надо, этого достаточно". Было достаточно для того, чтобы отец на пять лет отправился на Колыму. Но он не отчаивался, к удивлению товарищей по этапу, радовался, что переносит скорби не за какие-то преступления, а за верность Господу", - сказал патриарх Кирилл на съезде Общества русской словесности и педагогического конгресса "Наследие К.Д. Ушинского и современное образование". Патриарх отметил, что его отец и дед, "который почти 30 лет провел в заключении, ссылках, лагерях", а также митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) стали тремя главными наставниками в его жизни и "подготовили к служению Церкви". "Наставничество играет ключевую роль в жизни каждого человека, особенно для его духовного развития. <...> Наставничество – это актуализация традиций. Наставник передает ученику ценности прошлого, осуществляет то, что называется традицией. Первыми наставниками, воспитателями ребенка являются его родители. На заложенном ими фундаменте будет строится жизнь человека", - отметил патриарх. Он также выразил мнение, что сегодня из-за "чрезмерной бюрократической отчетности, которая сказывается на физическом и эмоциональном состоянии, у наставников зачастую нет возможности посвящать ученику достаточно времени и вникать в обстоятельства его жизни". "А потому от педагогов сегодня требуется терпение и готовность, преодолевая усталость и не допуская формального подхода, совершить очень непростой труд, обучая и воспитывая своего ученика", - добавил патриарх. По его словам, педагог не только учит, но и воспитывает, помогает развить нравственное начало в человеке, и для людей небезразличных к своему труду, это становится делом всей жизни. В РФ в 2023 году отметают 200-летие Константина Ушинского (1823-1871) – педагога, основоположника научной педагогики в России. 2023 год указом президента объявлен Годом педагога и наставника.

https://ria.ru/20231104/obvinenie-1907398425.html

https://ria.ru/20231029/khram-1905970391.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество русской словесности, россия