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Союзные депутаты рассмотрели задачи формирования общего информпространства
Союзные депутаты рассмотрели задачи формирования общего информпространства - РИА Новости, 09.11.2023
Союзные депутаты рассмотрели задачи формирования общего информпространства
Задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, деятельность СМИ Белоруссии и России по освещению интеграционных процессов, а также... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:06
2023-11-09T20:06
2023-11-09T20:06
парламентское собрание союза беларуси и россии
парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии
союзное государство
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белоруссия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, деятельность СМИ Белоруссии и России по освещению интеграционных процессов, а также работу союзных средств массовой информации обсудили в четверг на заседании Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи в Минске. Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, парламентарии рассмотрели ход исполнения Плана мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы. "Депутаты отметили, что все ответственные исполнители Плана мероприятий активно участвовали в реализации его пунктов, содействуя всестороннему и объективному освещению в средствах массовой информации Республики Беларусь и Российской Федерации актуальных вопросов жизни двух стран, интеграционных процессов, разработки и реализации программ и мероприятий Союзного государства", - говорится в сообщении. Также парламентариям была представлена информация о деятельности профильных министерств по улучшению качества продукции, производимой СМИ Союзного государства. В этих целях подготовлен проект изменений в План мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы. Кроме того, на заседании обсуждены вопросы реформирования СМИ Союзного государства и создания медиакомпании, которая будет выполнять функции управления союзными СМИ. "Парламентарии выразили озабоченность по поводу информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о возможной ликвидации в результате реформирования Негосударственного учреждения "Редакция газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России "Союзное вече", учредителем которого является Парламентское Собрание. Ранее парламентарии неоднократно отмечали, что СМИ Союзного государства, в том числе редакция газеты "Союзное вече", выполняют свою работу эффективно, чем вносят существенный вклад в процесс формирования общего информационного пространства Союзного государства", - отметили в пресс-службе.
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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, союзное государство, россия, белоруссия, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, деятельность СМИ Белоруссии и России по освещению интеграционных процессов, а также работу союзных средств массовой информации обсудили в четверг на заседании Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи в Минске.
Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания
, парламентарии рассмотрели ход исполнения Плана мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы.
"Депутаты отметили, что все ответственные исполнители Плана мероприятий активно участвовали в реализации его пунктов, содействуя всестороннему и объективному освещению в средствах массовой информации Республики Беларусь
и Российской Федерации актуальных вопросов жизни двух стран, интеграционных процессов, разработки и реализации программ и мероприятий Союзного государства", - говорится в сообщении.
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Также парламентариям была представлена информация о деятельности профильных министерств по улучшению качества продукции, производимой СМИ Союзного государства. В этих целях подготовлен проект изменений в План мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы.
Кроме того, на заседании обсуждены вопросы реформирования СМИ Союзного государства
и создания медиакомпании, которая будет выполнять функции управления союзными СМИ.
"Парламентарии выразили озабоченность по поводу информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о возможной ликвидации в результате реформирования Негосударственного учреждения "Редакция газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России "Союзное вече", учредителем которого является Парламентское Собрание. Ранее парламентарии неоднократно отмечали, что СМИ Союзного государства, в том числе редакция газеты "Союзное вече", выполняют свою работу эффективно, чем вносят существенный вклад в процесс формирования общего информационного пространства Союзного государства", - отметили в пресс-службе.