https://ria.ru/20231109/parlamentskoe_sobranie-1908505384.html

Союзные депутаты рассмотрели задачи формирования общего информпространства

Союзные депутаты рассмотрели задачи формирования общего информпространства - РИА Новости, 09.11.2023

Союзные депутаты рассмотрели задачи формирования общего информпространства

Задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, деятельность СМИ Белоруссии и России по освещению интеграционных процессов, а также... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:06

2023-11-09T20:06

2023-11-09T20:06

парламентское собрание союза беларуси и россии

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии

союзное государство

россия

белоруссия

минск

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, деятельность СМИ Белоруссии и России по освещению интеграционных процессов, а также работу союзных средств массовой информации обсудили в четверг на заседании Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи в Минске. Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, парламентарии рассмотрели ход исполнения Плана мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы. "Депутаты отметили, что все ответственные исполнители Плана мероприятий активно участвовали в реализации его пунктов, содействуя всестороннему и объективному освещению в средствах массовой информации Республики Беларусь и Российской Федерации актуальных вопросов жизни двух стран, интеграционных процессов, разработки и реализации программ и мероприятий Союзного государства", - говорится в сообщении. Также парламентариям была представлена информация о деятельности профильных министерств по улучшению качества продукции, производимой СМИ Союзного государства. В этих целях подготовлен проект изменений в План мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы. Кроме того, на заседании обсуждены вопросы реформирования СМИ Союзного государства и создания медиакомпании, которая будет выполнять функции управления союзными СМИ. "Парламентарии выразили озабоченность по поводу информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о возможной ликвидации в результате реформирования Негосударственного учреждения "Редакция газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России "Союзное вече", учредителем которого является Парламентское Собрание. Ранее парламентарии неоднократно отмечали, что СМИ Союзного государства, в том числе редакция газеты "Союзное вече", выполняют свою работу эффективно, чем вносят существенный вклад в процесс формирования общего информационного пространства Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231102/mediakholding_sg-1906917829.html

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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, союзное государство, россия, белоруссия, минск