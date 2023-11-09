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МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов - РИА Новости, 09.11.2023
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13:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/obvineniya-1908381157.html
МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов
МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов - РИА Новости, 09.11.2023
МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов
Публикации в СМИ Дании о том, что российские научно-исследовательские и рыболовные суда якобы занимаются сбором информации о подводной инфраструктуре... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:21
2023-11-09T13:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
дания
северный поток
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Публикации в СМИ Дании о том, что российские научно-исследовательские и рыболовные суда якобы занимаются сбором информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО, в том числе Дании, являются беспочвенными, нагнетают русофобию и отвлекают от расследования терактов на газопроводе "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Обвинения датских СМИ в адрес российских научно-исследовательских судов надуманы и беспочвенны, находящиеся в прямом противоречии с профессиональной этикой журналиста. Очевидно, что публикации носят заказной характер, они нацелены на нанесение урона российской научно-исследовательской деятельности, нагнетанию в датском публичном пространстве атмосферы тотальной русофобии, конечно, отвлечению внимания от главного вопроса: что произошло с "Северным потоком", - заявила Захарова на брифинге, комментируя ряд публикаций датских СМИ о якобы сборе российскими научно-исследовательскими и рыболовными судами информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО. Официальный представитель МИД России добавила, что в опубликованных материалах не приводится никаких доказательств противоправной деятельности российских гражданских судов, а подобные публикации нацелены на формирование негативного образа России и запутывание аудитории в происходящих событиях. Дания не первый раз публикует материалы о якобы разведывательной деятельности российских гражданских судов. В апреле телекомпании Швеции, Норвегии и Дании показали первый сюжет в рамках цикла документальных фильмов скандинавских журналистов Skyggekrigen (Война в тени). В сюжете говорилось о якобы "военной программе" РФ, в ходе которой российские военные и гражданские корабли исследуют дно северных морей. Согласно неким источникам, использованным скандинавскими телекомпаниями, "военная программа" является "частью подготовки России к крупному конфликту с Западом". При этом авторы сюжета не приводят никаких доказательств этому утверждению. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html
россия
дания
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, дания, северный поток
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия, Дания, Северный поток
МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов

Захарова: обвинения датских СМИ в адрес российских гражданских судов беспочвенны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Публикации в СМИ Дании о том, что российские научно-исследовательские и рыболовные суда якобы занимаются сбором информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО, в том числе Дании, являются беспочвенными, нагнетают русофобию и отвлекают от расследования терактов на газопроводе "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Обвинения датских СМИ в адрес российских научно-исследовательских судов надуманы и беспочвенны, находящиеся в прямом противоречии с профессиональной этикой журналиста. Очевидно, что публикации носят заказной характер, они нацелены на нанесение урона российской научно-исследовательской деятельности, нагнетанию в датском публичном пространстве атмосферы тотальной русофобии, конечно, отвлечению внимания от главного вопроса: что произошло с "Северным потоком", - заявила Захарова на брифинге, комментируя ряд публикаций датских СМИ о якобы сборе российскими научно-исследовательскими и рыболовными судами информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО.
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Официальный представитель МИД России добавила, что в опубликованных материалах не приводится никаких доказательств противоправной деятельности российских гражданских судов, а подобные публикации нацелены на формирование негативного образа России и запутывание аудитории в происходящих событиях.
Дания не первый раз публикует материалы о якобы разведывательной деятельности российских гражданских судов. В апреле телекомпании Швеции, Норвегии и Дании показали первый сюжет в рамках цикла документальных фильмов скандинавских журналистов Skyggekrigen (Война в тени). В сюжете говорилось о якобы "военной программе" РФ, в ходе которой российские военные и гражданские корабли исследуют дно северных морей. Согласно неким источникам, использованным скандинавскими телекомпаниями, "военная программа" является "частью подготовки России к крупному конфликту с Западом". При этом авторы сюжета не приводят никаких доказательств этому утверждению.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияДанияСеверный поток
 
 
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