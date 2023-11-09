https://ria.ru/20231109/obvineniya-1908381157.html

МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов

МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов - РИА Новости, 09.11.2023

МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов

Публикации в СМИ Дании о том, что российские научно-исследовательские и рыболовные суда якобы занимаются сбором информации о подводной инфраструктуре... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:21

2023-11-09T13:21

2023-11-09T13:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

дания

северный поток

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Публикации в СМИ Дании о том, что российские научно-исследовательские и рыболовные суда якобы занимаются сбором информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО, в том числе Дании, являются беспочвенными, нагнетают русофобию и отвлекают от расследования терактов на газопроводе "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Обвинения датских СМИ в адрес российских научно-исследовательских судов надуманы и беспочвенны, находящиеся в прямом противоречии с профессиональной этикой журналиста. Очевидно, что публикации носят заказной характер, они нацелены на нанесение урона российской научно-исследовательской деятельности, нагнетанию в датском публичном пространстве атмосферы тотальной русофобии, конечно, отвлечению внимания от главного вопроса: что произошло с "Северным потоком", - заявила Захарова на брифинге, комментируя ряд публикаций датских СМИ о якобы сборе российскими научно-исследовательскими и рыболовными судами информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО. Официальный представитель МИД России добавила, что в опубликованных материалах не приводится никаких доказательств противоправной деятельности российских гражданских судов, а подобные публикации нацелены на формирование негативного образа России и запутывание аудитории в происходящих событиях. Дания не первый раз публикует материалы о якобы разведывательной деятельности российских гражданских судов. В апреле телекомпании Швеции, Норвегии и Дании показали первый сюжет в рамках цикла документальных фильмов скандинавских журналистов Skyggekrigen (Война в тени). В сюжете говорилось о якобы "военной программе" РФ, в ходе которой российские военные и гражданские корабли исследуют дно северных морей. Согласно неким источникам, использованным скандинавскими телекомпаниями, "военная программа" является "частью подготовки России к крупному конфликту с Западом". При этом авторы сюжета не приводят никаких доказательств этому утверждению. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html

https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

россия

дания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, дания, северный поток