https://ria.ru/20231109/obstrely-1908288268.html

ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2023

ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 71 боеприпас, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T00:28

2023-11-09T00:28

2023-11-09T00:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

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сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 71 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - семь обстрелов из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Всего противник выпустил 71 различный боеприпас. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Широкая Балка и Донецк. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Горловке и Тельмановском районе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 57 обстрелов.

https://ria.ru/20231109/kitay-1908287711.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, россия, происшествия