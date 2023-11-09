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Зампред ПСБ: новые технологии требуют повышения безопасности расчетов - РИА Новости, 09.11.2023
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20:03 09.11.2023 (обновлено: 20:17 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/novye_tekhnologii-1908504735.html
Зампред ПСБ: новые технологии требуют повышения безопасности расчетов
Зампред ПСБ: новые технологии требуют повышения безопасности расчетов - РИА Новости, 09.11.2023
Зампред ПСБ: новые технологии требуют повышения безопасности расчетов
Для поддержания высокого уровня безопасности платежных операций необходимо соблюдать баланс между стимулированием безналичных платежей и регулярными... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:03
2023-11-09T20:17
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
технологии
экономика
псб (банк псб)
инвестиции
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Для поддержания высокого уровня безопасности платежных операций необходимо соблюдать баланс между стимулированием безналичных платежей и регулярными инвестициями в программное и аппаратное обеспечение банков, считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Об этом он заявил в рамках секции "Платежи: слияние потребностей и технологий" на площадке форума Finopolis-2023. "Внедрение новых цифровых технологий не только повышает скорость и удобство расчетов, но и требует постоянного усовершенствования систем защиты платежной инфраструктуры. Банковская отрасль является наиболее защищенной с точки зрения обеспечения безопасности расчетов за счет применяемых инструментов криптографии и других мер защиты. Банки первыми внедряют практику непрерывного обеспечения "кибергигиены" и тестируют решения, которые предлагают рекомендованные регуляторами вендоры", - цитирует пресс-служба ПСБ слова Басманова. Он также добавил, что поддержание высокого уровня кибербезопасности требует от кредитных организаций значительных инвестиций. "В этой связи необходимо соблюдать баланс между продвижением условно-бесплатных банковских сервисов и необходимостью обеспечивать источники доходов для инвестиций в механизмы защиты платежной инфраструктуры", - отметил Басманов.
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константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), технологии, экономика, псб (банк псб), инвестиции
Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), Технологии, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Инвестиции

Зампред ПСБ: новые технологии требуют повышения безопасности расчетов

© Фото : пресс-служба ПСБЗаместитель председателя ПСБ Константин Басманов
Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба ПСБ
Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Для поддержания высокого уровня безопасности платежных операций необходимо соблюдать баланс между стимулированием безналичных платежей и регулярными инвестициями в программное и аппаратное обеспечение банков, считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
Об этом он заявил в рамках секции "Платежи: слияние потребностей и технологий" на площадке форума Finopolis-2023.
"Внедрение новых цифровых технологий не только повышает скорость и удобство расчетов, но и требует постоянного усовершенствования систем защиты платежной инфраструктуры. Банковская отрасль является наиболее защищенной с точки зрения обеспечения безопасности расчетов за счет применяемых инструментов криптографии и других мер защиты. Банки первыми внедряют практику непрерывного обеспечения "кибергигиены" и тестируют решения, которые предлагают рекомендованные регуляторами вендоры", - цитирует пресс-служба ПСБ слова Басманова.
Он также добавил, что поддержание высокого уровня кибербезопасности требует от кредитных организаций значительных инвестиций. "В этой связи необходимо соблюдать баланс между продвижением условно-бесплатных банковских сервисов и необходимостью обеспечивать источники доходов для инвестиций в механизмы защиты платежной инфраструктуры", - отметил Басманов.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ
31 октября, 19:20
 
Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ)ТехнологииЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Инвестиции
 
 
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